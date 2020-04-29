«МегаФон» запустил тарифы для удаленной работы
Тарифы без ограничения скорости обеспечат доступ в интернет, сопоставимый по скорости с проводными сетями
Оператор связи «МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно, но не может пользоваться домашним интернетом.
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За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах «МегаФон Ритейл» увеличились в четыре раза. Такой спрос оператор связывает с нагрузкой на фиксированные сети, возросшей из-за массового перехода пользователей на удаленный режим работы. Кроме того, многие предпочитают уехать за город, где фиксированного интернета может и не быть.
Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона»:
— Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом.
Пользователи тарифа «Закачайся! В любой момент» с безлимитным интернетом для модемов и роутеров могут оплачивать только те дни, когда он действительно нужен.
Тариф «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости — максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере.
Тем, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, подойдет недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с — трафик при этом не ограничен.
Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», которая исключает нежелательные платные подписки в сети.
Тарифы доступны для подключения до 1 июля. Новую SIM-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине оператора связи. Абоненты «МегаФона» могут перейти на новый тариф в Личном кабинете.