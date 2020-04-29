«МегаФон» запустил тарифы для удаленной работы

Тарифы без ограничения скорости обеспечат доступ в интернет, сопоставимый по скорости с проводными сетями

Оператор связи «МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно, но не может пользоваться домашним интернетом.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах «МегаФон Ритейл» увеличились в четыре раза. Такой спрос оператор связывает с нагрузкой на фиксированные сети, возросшей из-за массового перехода пользователей на удаленный режим работы. Кроме того, многие предпочитают уехать за город, где фиксированного интернета может и не быть.

Пользователи тарифа «Закачайся! В любой момент» с безлимитным интернетом для модемов и роутеров могут оплачивать только те дни, когда он действительно нужен.

Тариф «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости — максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере.

Тем, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, подойдет недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с — трафик при этом не ограничен.

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», которая исключает нежелательные платные подписки в сети.