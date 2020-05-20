Книга «Сказки горного Черноморья» поступила в онлайн-продажу

Курорт «Роза Хутор» и Издательский дом Мещерякова выпустили сборник сказок

Программа устойчивого развития, принятая курортом в 2018 году, включает сохранение исторического и культурного наследия региона Кавказского Причерноморья. В рамках программы осенью 2019 года совместно с Издательским Домом Мещерякова была выпущена книга «Сказки горного Черноморья». Это уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи. В одном издании собраны абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки, в которых отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа.

Сказки сортированы по алфавиту, а не по национальному принципу. По замыслу составителей сборника, это символизирует мирное сосуществование народов без потери их своеобразий. Сказки формировались веками, поэтому составители считают важным сохранить их для будущих поколений. «Роза Хутор» позиционирует себя семейным курортом, поэтому книга сказок адресована прежде всего его маленьким гостям. Оригинальные иллюстрации к сказкам созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным. Автором-составителем выступила Ольга Ярикова. Она рассказала, что для работы над сборником потребовалось «перелопатить сборники, вышедшие еще в советское время, — тогда идеология предполагала максимальное сохранение культуры всех народов, населявших страну, и сборники сказок были частью этой политики».