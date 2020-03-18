Курорт «Роза Хутор» и «Союзмультфильм» договорились о создании 26 серий «Ну, погоди!»

Краснодарский край, Вся Россия

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18 марта киностудия «Союзмультфильм» и горный курорт «Роза Хутор» подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке нового сериала «Ну, погоди!»

Курорт «Роза Хутор» намерен инвестировать сотни миллионов рублей в производство и продвижение 26 серий фильма. При этом образы из нового сериала партнер впоследствии сможет использовать на территории курорта, официальном сайте и в других информационно-рекламных материалах.

«"Роза Хутор" — динамичный и популярный курорт, равно как и наши любимые герои Волк и Заяц. Легендарный мультфильм и вдохновляющее место отдыха для россиян и гостей страны во многом близки по духу, и мы уверены, что наше сотрудничество позволит создать действительно качественный проект», — отметила председатель Правления Киностудии «Союзмульфильм» Юлиана Слащева.

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Образы главных героев — Волка и Зайца — будут существенно изменены, появятся новые второстепенные персонажи. Волк и Заяц будут иначе одеты, поменяется их поведение и отдельные черты характера. Всех героев планируют сделать актуальными и понятными нынешнему поколению. Всего обновленная версия мультсериала предусматривает создание 52 серий.

В свою очередь, председатель Совета директоров «Розы Хутор» Сергей Бачин отметил, что появление персонажей «Ну, погоди!» на территории курорта поможет дальнейшему продвижению и развитию его имиджа. Персонажей мультфильма планируется использовать в навигации на курорте и в его рекламных кампаниях.

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«Мы рады принять участие в создании продолжения "Ну, погоди!", и я уверен, что наша совместная работа позволит дать героям знаменитого мультсериала новую жизнь в современных реалиях», — сказал Бачин.

Еще он сообщил, что помимо создания сериала киностудия «Союзмультфильм» с брендом «Ну, погоди!» станет официальным партнером ряда мероприятий на курорте «Роза Хутор», в том числе совместных проектов, рассчитанных на семейную аудиторию. В планах — совместный с киностудией детский мультфестиваль, мастер-классы по анимации, интерактивные развлекательные программы и многое другое.

Мультфильмы Роза Хутор

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