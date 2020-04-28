Курорт «Роза Хутор» пригласил рисовать горы онлайн
Горный курорт «Роза Хутор» начал транслировать в соцсетях уроки художников арт-студии «Цветные горы»
Онлайн-обучение рисованию проходит ежедневно по будням. С подробным расписанием занятий можно познакомиться в аккаунтах курорта. За день эфиры смотрят около 400 человек.
«Наша студия открыта на "Роза Хутор" уже почти пять лет. Обычно мы проводим мастер-классы по рисованию для взрослых и детей, вдохновляем их и показываем, что научиться может любой. У каждого гостя нашей студии остается готовая картина, которая потом радует его как лучший сувенир с курорта. Зимой лыжники и сноубордисты после катания приходят к нам, чтобы приятно провести время. Летом мы проводим пленэры в горах, рисуем на открытом воздухе. Во время карантина мы решили поддержать наших подписчиков и показать, что благодаря рисованию можно не только создавать картины, но и сохранять спокойствие», — считает основатель студии «Цветные горы» Марина Косинова.
Онлайн-занятия длятся полтора часа. За это время новички успевают поверить в свои силы, а те, кто уже имел опыт рисования, — узнать новые техники и приемы. На онлайн-уроках можно использовать не только акварель или гуашь, но и маркеры, линеры и акрил.
«В эфирах мы рисуем горы, природу, людей. Многие подписчики только сейчас нашли время вернуться к любимому занятию или наконец начать рисовать. Мы получаем много восторженных отзывов и рисунков. Увидев, что наши эфиры помогают людям на карантине, к нам стали присоединяться друзья-художники, которые тоже готовы делиться своим опытом», — рассказала Косинова.
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