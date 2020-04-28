Курорт «Роза Хутор» пригласил рисовать горы онлайн

Онлайн-обучение рисованию проходит ежедневно по будням. С подробным расписанием занятий можно познакомиться в аккаунтах курорта. За день эфиры смотрят около 400 человек.

«Наша студия открыта на "Роза Хутор" уже почти пять лет. Обычно мы проводим мастер-классы по рисованию для взрослых и детей, вдохновляем их и показываем, что научиться может любой. У каждого гостя нашей студии остается готовая картина, которая потом радует его как лучший сувенир с курорта. Зимой лыжники и сноубордисты после катания приходят к нам, чтобы приятно провести время. Летом мы проводим пленэры в горах, рисуем на открытом воздухе. Во время карантина мы решили поддержать наших подписчиков и показать, что благодаря рисованию можно не только создавать картины, но и сохранять спокойствие», — считает основатель студии «Цветные горы» Марина Косинова.