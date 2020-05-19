В Адыгее впервые создали приемную семью для пожилого человека

В Адыгее в мае начал действовать институт приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов

Напомним, в августе 2019 года Министерство труда России направило в регионы информацию о практиках, помогающих повысить качество жизни пенсионеров. В частности, предлагалось устраивать одиноких пенсионеров в семьи.

В середине мая 2020 года создали первую приемную семью в Майкопе. Постоянный уход будут осуществлять за пенсионеркой, которой более 80 лет. Пожилая женщина ограничена в передвижении и привыкла к своему дому, поэтому было решено, что семья переедет к ней.

Перед этим приемная семья заключила договор, а органы соцзащиты проверили условия проживания. Они же будут контролировать исполнение договора семьей, сообщили 19 мая порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.

«Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, предметами повседневного спроса, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат», — уточнили в ведомстве.