В Адыгее впервые создали приемную семью для пожилого человека
В Адыгее в мае начал действовать институт приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
Напомним, в августе 2019 года Министерство труда России направило в регионы информацию о практиках, помогающих повысить качество жизни пенсионеров. В частности, предлагалось устраивать одиноких пенсионеров в семьи.
В середине мая 2020 года создали первую приемную семью в Майкопе. Постоянный уход будут осуществлять за пенсионеркой, которой более 80 лет. Пожилая женщина ограничена в передвижении и привыкла к своему дому, поэтому было решено, что семья переедет к ней.
Перед этим приемная семья заключила договор, а органы соцзащиты проверили условия проживания. Они же будут контролировать исполнение договора семьей, сообщили 19 мая порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.
«Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, предметами повседневного спроса, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат», — уточнили в ведомстве.
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Тому, кто ухаживает за пенсионером, будут выплачивать ежемесячное вознаграждение — 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для этого в республиканском бюджете на 2020 год предусмотрели около 1,2 млн рублей, сообщили в минтруде Адыгеи.
Сейчас механизм организации приемной семьи для пожилых людей и инвалидов только запускается. Желающим помогать пенсионерам необходимо заключить трехсторонний договор между министерством и пожилым человеком.
«Министерство может досрочно расторгнуть договор о приемной семье, особенно если будут выявлены злоупотребления со стороны граждан, создавших приемную семью: понуждение пожилых граждан к дополнительным финансовым выплатам, наследованию имущества, жестокое обращение с опекаемым», — отметили в министерстве труда и соцразвития региона.
Как писали Юга.ру, в конце апреля в Адыгее подготовили около 24 тыс. продуктовых наборов, которые должны доставить гражданам, наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. К ним отнесли малоимущие семьи и инвалидов.