Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в семьи

Одним из способов улучшения жизни пожилых людей является устройство их в приемные семьи. Такая практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе — там старикам назначают помощника. Он принимает пенсионера в семью и помогает в ежедневных делах, получая за это 10 тыс. рублей в месяц, написали 27 августа «Известия».

Министерство труда России предложило определять в семьи дееспособных граждан пенсионного возраста, имеющих место жительства в том же регионе, что и члены приемных семей. Кроме того, пожилых людей могут принимать в семьи, если по состоянию здоровья они не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

Также одним из условий является отсутствие у пенсионера совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам не могут за ним ухаживать.

Также эксперты отмечают необходимость оградить пожилых людей от мошенников.