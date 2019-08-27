Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в семьи

Вся Россия

Распечатать

Минтруд России направил в регионы информацию о практиках, помогающих повысить качество жизни пенсионеров

Одним из способов улучшения жизни пожилых людей является устройство их в приемные семьи. Такая практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе — там старикам назначают помощника. Он принимает пенсионера в семью и помогает в ежедневных делах, получая за это 10 тыс. рублей в месяц, написали 27 августа «Известия».

Министерство труда России предложило определять в семьи дееспособных граждан пенсионного возраста, имеющих место жительства в том же регионе, что и члены приемных семей. Кроме того, пожилых людей могут принимать в семьи, если по состоянию здоровья они не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

Также одним из условий является отсутствие у пенсионера совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам не могут за ним ухаживать.

Также эксперты отмечают необходимость оградить пожилых людей от мошенников.

Министерство труда и социальной защиты России Пенсионеры

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сегодня «Краснодар» дома попытается забить пять голов «Олимпиакосу» в ответном матче Лиги чемпионов
В Краснодаре насмерть сбили двух человек, переходивших дорогу на красный свет
Минтруд предложил устраивать одиноких пенсионеров в семьи
В Крыму на фестивале «Таврида-Арт» после фейерверков произошел пожар
«Заступился за дедушку и защищал честь и достоинство кубанского казака». Казаки рассказали свою версию избиения мужчины в Геленджике
В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале