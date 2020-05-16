В Апшеронске эвакуировали 20 человек из-за пожара в жилом доме, еще один погиб

Краснодарский край

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В Апшеронске рано утром 16 мая загорелась квартира в 4-этажном доме, есть погибший

Сообщение о пожаре в жилом доме в микрорайоне Соцгородок поступило спасателям в 05:49. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира на третьем этаже. Пламя распространилось на площади 50 кв. метров.

Из дома эвакуировали 20 человек. В тушении задействовали 5 единиц техники и 12 пожарных, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 6:02 пожар локализовали на площади 70 кв. метров, в 6:33 его потушили. В квартире спасатели обнаружили тело 40-летнего хозяина квартиры. Возможной причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили 16 мая в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняется точная причина возгорания.

Напомним, 24 апреля произошел пожар в одном из многоэтажных домов Краснодара, погиб хозяин квартиры. Губернатор сначала назвал происшествие взрывом газа, однако в мэрии позже уточнили, что дом не был газифицирован.

Апшеронский район Пожары смерть

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