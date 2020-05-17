На Кубани за сутки умер еще один человек с COVID-19, а 95 заболели
В Краснодарском крае 17 мая коронавирус диагностировали у 95 человек, один больной скончался
В России за сутки диагностировали 9 тыс. 709 новых случаев заражения в 85 регионах. По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 тыс. 207 человек, умерли 94 пациента. Больше всего человек заболели в Москве (3 тыс. 855), Московской области (907) и в Санкт-петербурге (451). На юге и Северном Кавказе COVID-19 выявили у 691 человека, среди них 115 — в Ростовской области, 98 — в Ставропольском крае, 95 — в Краснодарском крае, 91 — в Дагестане. В Адыгее заразился 51 человек.
Всего в России к 17 мая зарегистрировали 281 тыс. 752 случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 67 тыс. 373 пациентов, пишет RT. Умерли 2 тыс. 631 человек.
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По данным краевого оперштаба, за сутки в регионе заболело 95 человек в возрасте от одного года до 87 лет, в том числе восемь детей. Среди инфицированных 54 женщины и 41 мужчина. Случаи заражения на Кубани распределились так:
- 20 — в Кавказском районе (в том числе 17-летний подросток) и Краснодаре (в том числе двое пятилетних и девятилетний ребенок);
- по 8 — в Сочи (в том числе 11-летний ребенок) и Апшеронском районе (в том числе 15-летний подросток);
- 5 — в Каневском районе;
- по 4 — в Армавире и Тихорецком районе;
- по 3 — в Гулькевичском и Крымском районах (в том числе 17-летний подросток);
- по 2 — в Новоросссийске, Новокубанском, Ленинградском, Северском, Славянском районах (в том числе годовалый ребенок);
- по 1 — в Калининском, Ейском, Тимашевском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Динском, Темрюкском района, в Анапе и Горячем ключе.
Всего на Кубани заболело 2 тыс. 605 человек, среди них 149 детей. Выздоровели 1 тыс. 261 пациент, в том числе 122 за последние сутки. Умерло 25 человек: 10 — в СКИБ, 1 — в инфекционной больнице №3 Новороссийска, 3 — в Лабинской ЦРБ, 5 — в ГКБ №3 Краснодара, 1 — в Усть-Лабинской ЦРБ, 2 — в Ленинградской ЦРБ, 2 — в ККБ №2, 1 — в Ейской ЦРБ. За последние сутки в регионе умер еще один человек, однако подробности оперштаб пока не сообщил. В стационаре с COVID-19 находится 1 тыс. 283 человека, 32 пациента остаются в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, уточнили в минздраве края.
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Всего на 17 мая в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 6 тыс. 602 человека, в том числе 711 детей. Лечение на стационаре с подозрением на коронавирус остаются 2 тыс. 374 человека, из них 176 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12 тыс. 666 человек, из них 442 ребенка. Лаборатории Роспотребнадзора провели 37 тыс. 22 лабораторных исследования, лаборатории минздрава — 97 тыс. 223 исследования.
В обсерваторах края всего находятся 2 тыс. 57 человек, среди них:
- 819 — в Краснодаре;
- 619 — в Сочи;
- 210 — в Анапе;
- 180 — в Туапсе;
- 80 — в Ейске;
- 55 — в станице Кущевской;
- 51 — в Геленджике;
- 23 — в станице Голубицкой Темрюкского района;
- 20 — в Армавире.
Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. Положительных результатов на COVID-19 диагностировали 35.
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