На Кубани за сутки умер еще один человек с COVID-19, а 95 заболели

В Краснодарском крае 17 мая коронавирус диагностировали у 95 человек, один больной скончался

В России за сутки диагностировали 9 тыс. 709 новых случаев заражения в 85 регионах. По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 тыс. 207 человек, умерли 94 пациента. Больше всего человек заболели в Москве (3 тыс. 855), Московской области (907) и в Санкт-петербурге (451). На юге и Северном Кавказе COVID-19 выявили у 691 человека, среди них 115 — в Ростовской области, 98 — в Ставропольском крае, 95 — в Краснодарском крае, 91 — в Дагестане. В Адыгее заразился 51 человек. Всего в России к 17 мая зарегистрировали 281 тыс. 752 случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 67 тыс. 373 пациентов, пишет RT. Умерли 2 тыс. 631 человек.

По данным краевого оперштаба, за сутки в регионе заболело 95 человек в возрасте от одного года до 87 лет, в том числе восемь детей. Среди инфицированных 54 женщины и 41 мужчина. Случаи заражения на Кубани распределились так: 20 — в Кавказском районе (в том числе 17-летний подросток) и Краснодаре (в том числе двое пятилетних и девятилетний ребенок);

по 8 — в Сочи (в том числе 11-летний ребенок) и Апшеронском районе (в том числе 15-летний подросток);

5 — в Каневском районе;

по 4 — в Армавире и Тихорецком районе;

по 3 — в Гулькевичском и Крымском районах (в том числе 17-летний подросток);

по 2 — в Новоросссийске, Новокубанском, Ленинградском, Северском, Славянском районах (в том числе годовалый ребенок);

по 1 — в Калининском, Ейском, Тимашевском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Динском, Темрюкском района, в Анапе и Горячем ключе.

Всего на Кубани заболело 2 тыс. 605 человек, среди них 149 детей. Выздоровели 1 тыс. 261 пациент , в том числе 122 за последние сутки. Умерло 25 человек : 10 — в СКИБ, 1 — в инфекционной больнице №3 Новороссийска, 3 — в Лабинской ЦРБ, 5 — в ГКБ №3 Краснодара, 1 — в Усть-Лабинской ЦРБ, 2 — в Ленинградской ЦРБ, 2 — в ККБ №2, 1 — в Ейской ЦРБ. За последние сутки в регионе умер еще один человек, однако подробности оперштаб пока не сообщил. В стационаре с COVID-19 находится 1 тыс. 283 человека, 32 пациента остаются в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, уточнили в минздраве края.