В центре Краснодара машина после ДТП вылетела на трамвайные пути

В Краснодаре днем 6 мая произошла автомобильная авария, в результате которой машина оказалась на трамвайных рельсах

ДТП случилось около 14:30 на перекрестке улиц Калинина и Фрунзе. По предварительным данным, 66-летний местный житель за рулем Volvo ехал со стороны Буденного в направлении Северной, не уступил дорогу летнему водителю автомобиля KIA, отчего та вылетела на трамвайные пути.

«Спустя несколько минут движение трамваев было восстановлено, в настоящее время назначено административное расследование», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.