В центре Краснодара машина после ДТП вылетела на трамвайные пути

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 6 мая произошла автомобильная авария, в результате которой машина оказалась на трамвайных рельсах

ДТП случилось около 14:30 на перекрестке улиц Калинина и Фрунзе. По предварительным данным, 66-летний местный житель за рулем Volvo ехал со стороны Буденного в направлении Северной, не уступил дорогу летнему водителю автомобиля KIA, отчего та вылетела на трамвайные пути.

«Спустя несколько минут движение трамваев было восстановлено, в настоящее время назначено административное расследование», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также:

Он добавил, что двух пассажиров Volvo и KIA увезли медработники.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что из-за аварии простоя трамваев не было.

Напомним, на время карантина по коронавирусу в Краснодаре ограничили время работы общественного транспорта: трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы ходят с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00.

Автомобили ДТП Краснодар Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Белореченской ЦРБ закрыли на карантин два отделения из-за пациента с коронавирусом
Жителей Чечни обязали носить маски
В центре Краснодара машина после ДТП вылетела на трамвайные пути
Под Анапой мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб в лобовом ДТП
В Сочи зацвело «дерево носовых платков»
Глава Роспотребнадзора объяснила, как в России будут снимать ограничения из-за коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале