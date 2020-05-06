В центре Краснодара машина после ДТП вылетела на трамвайные пути
В Краснодаре днем 6 мая произошла автомобильная авария, в результате которой машина оказалась на трамвайных рельсах
ДТП случилось около 14:30 на перекрестке улиц Калинина и Фрунзе. По предварительным данным, 66-летний местный житель за рулем Volvo ехал со стороны Буденного в направлении Северной, не уступил дорогу летнему водителю автомобиля KIA, отчего та вылетела на трамвайные пути.
«Спустя несколько минут движение трамваев было восстановлено, в настоящее время назначено административное расследование», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Он добавил, что двух пассажиров Volvo и KIA увезли медработники.
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру сообщили, что из-за аварии простоя трамваев не было.
Напомним, на время карантина по коронавирусу в Краснодаре ограничили время работы общественного транспорта: трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы ходят с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00.
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