В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру

Краснодарский край

Распечатать

Жителей Краснодара предупредили об ухудшении погоды 15-16 мая

Ранее Юга.ру рассказывали, что на выходные в Краснодарском крае прогнозируют небольшое понижение температуры, а также дожди, грозы и град. Крмое того, в гидрометцентре Кубани сообщали о порывах ветра до 15-20 м/с.

Читайте также:

15 мая в мэрии Краснодара сообщили, что в пятницу и субботу в краевой столице ожидается сильный ветер с порывами 15-23 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 либо по номеру 112.

Напомним, что в Краснодарском крае до 23 мая действует карантин, во время которого людям запретили выходить из дома без особой необходимости. Также закрыты для посещения парки и нельзя гулять по набережным.

Краснодар Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Адыгеи рассказали, когда откроются рынки
В Краснодаре автобус на час заблокировал движение трамваев
Судью Новокубанского района Елену Переверзеву уволили за тост про «сексуальную кошечку»
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру
В Краснодаре трое парней напали на мужчину и угнали его машину
Сезон РПЛ возобновят 21 июня. Как вернуть в команды легионеров — еще не придумали

Лента новостей

Реклама на портале