В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Жителей Краснодара предупредили об ухудшении погоды 15-16 мая
Ранее Юга.ру рассказывали, что на выходные в Краснодарском крае прогнозируют небольшое понижение температуры, а также дожди, грозы и град. Крмое того, в гидрометцентре Кубани сообщали о порывах ветра до 15-20 м/с.
15 мая в мэрии Краснодара сообщили, что в пятницу и субботу в краевой столице ожидается сильный ветер с порывами 15-23 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 либо по номеру 112.
Напомним, что в Краснодарском крае до 23 мая действует карантин, во время которого людям запретили выходить из дома без особой необходимости. Также закрыты для посещения парки и нельзя гулять по набережным.