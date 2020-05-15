В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по ветру

Ранее Юга.ру рассказывали, что на выходные в Краснодарском крае прогнозируют небольшое понижение температуры, а также дожди, грозы и град. Крмое того, в гидрометцентре Кубани сообщали о порывах ветра до 15-20 м/с.

15 мая в мэрии Краснодара сообщили, что в пятницу и субботу в краевой столице ожидается сильный ветер с порывами 15-23 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 либо по номеру 112.