«Сочи Парк» в пятый раз признали лучшим парком развлечений России

Финал конкурса прошел в Сочи в день закрытия XXIX Форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Жюри профильного паркового конкурса оценивало количество, качество, безопасность аттракционов, а также креативность развлекательных программ, проведение социальных акций и новации 2019 года. В итоге победителем в номинации «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей более 1 млн человек в год» стал «Сочи Парк».

«Эта награда для "Сочи Парка" уже пятая. С момента своего открытия в 2014 году парк ежегодно становился лучшим парком развлечений в России, побеждал в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке"», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Там напомнили, что «Сочи Парк» — первый в стране тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади более 25 га расположен 21 современный аттракцион, четырехзвездочный отель-замок «Богатырь», дельфинарий, зоопарк, 57-метровое «Колесо Времени», автодром «Богатырские гонки», детский развлекательный центр «Страна Медведия» и другие объекты.

Как сообщали Юга.ру, с начала сентября «Сочи Парк» перешел на осенний режим работы.