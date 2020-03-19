Открытие сезона в «Сочи Парке» из-за коронавируса пройдет в новом формате

«Здоровье и благополучие наших гостей, сотрудников и артистов всегда было для нас в приоритете. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране и мире, вызванную вспышкой COVID-19, старт сезона в "Сочи Парке" пройдет в новом формате», — сообщили 19 марта в пресс-службе «Сочи Парка».

С 20 марта по 12 апреля в парке развлечений будут работать аттракционы, включая экстремальные, семейные и детские. Но все шоу, в том числе встречи с Бабой Ягой, отменяются.

«Сочи Парк» будет открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных. Все информация об изменениях работы парка и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» размещена на официальном сайте sochipark.ru.