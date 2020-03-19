Открытие сезона в «Сочи Парке» из-за коронавируса пройдет в новом формате

Краснодарский край

Распечатать

Старт сезона в тематическом парке развлечений «Сочи Парк» состоится 20 марта, но пройдет в новом формате

«Здоровье и благополучие наших гостей, сотрудников и артистов всегда было для нас в приоритете. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране и мире, вызванную вспышкой COVID-19, старт сезона в "Сочи Парке" пройдет в новом формате», — сообщили 19 марта в пресс-службе «Сочи Парка».

С 20 марта по 12 апреля в парке развлечений будут работать аттракционы, включая экстремальные, семейные и детские. Но все шоу, в том числе встречи с Бабой Ягой, отменяются.

«Сочи Парк» будет открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, без выходных. Все информация об изменениях работы парка и детского развлекательного комплекса «Страна Медведия» размещена на официальном сайте sochipark.ru.

Коронавирус Сочи Сочи Парк

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи владелец и арендатор шашлычной получили по полгода колонии за пожар с 11 погибшими
Первые в России девушки-летчицы приступили к полетам в Краснодаре
В Сочи самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту
В Адыгее снегоуборочный грузовик врезался в школьный автобус, выехав на встречку
Власти Кубани рассказали, откуда двое новых заболевших коронавирусом прибыли в край и где находятся сейчас
В Краснодаре водители устроили запуск фейерверков посреди улицы Северной

Лента новостей

Реклама на портале