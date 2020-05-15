Музей Востока в Адыгее в «Ночь музеев» покажет сокровища Псенафы и костюмы-символы

Адыгея

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Северокавказский филиал Государственного музея Востока в Майкопе на «Ночь музеев» 16 мая проведет онлайн-экскурсии и лекцию «Сокровища Псенафы»

Лекцию посвятят уникальным находкам Псенафы — археологического комплекса меотской культуры III-I веков до н.э. Специалисты в режиме онлайн расскажут посетителям музея о роли и месте символов в быту и древнем искусстве меотов — предков адыгов.

Поселение Псенафа (Светлая река), просуществовавшее до I века нашей эры, занимало площадь около 10 га. По оценкам археологов, время его основания — 8 тысячелетие до н.э. При раскопках там нашли керамический сосуд с изображением яблоневого сада, датируемый II веком до н.э.

Найденные там артефакты характеризуют быт жителей поселка, особое место отведено материалам из святилища некрополя археологического комплекса поселения. В экспозиции представлен инвентарь двух богатых погребений: булава и серебряное височное кольцо из погребения вождя, бусы, височные кольца, бронзовые булавки из элитного женского гребня. Как утверждают археологи, такие погребения в Закубанье встречаются впервые.

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Трансляция мероприятий в рамках акции «Ночь музеев» начнется в 19:00 на сайте и в соцсетях Северокавказского филиала Государственного музея Востока.

Специалисты музея также представят мастер-класс по горячему батику, онлайн-выставку философских костюмов-символов и произведений декоративно-прикладного искусства Юрия Сташа, лекцию «Образ черкешенки в европейской художественной культуре ХІХ века». Также планируется концерт Камерного музыкального театра Адыгеи и художественная выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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