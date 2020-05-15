Музей Востока в Адыгее в «Ночь музеев» покажет сокровища Псенафы и костюмы-символы

Северокавказский филиал Государственного музея Востока в Майкопе на «Ночь музеев» 16 мая проведет онлайн-экскурсии и лекцию «Сокровища Псенафы»

Лекцию посвятят уникальным находкам Псенафы — археологического комплекса меотской культуры III-I веков до н.э. Специалисты в режиме онлайн расскажут посетителям музея о роли и месте символов в быту и древнем искусстве меотов — предков адыгов.

Поселение Псенафа (Светлая река), просуществовавшее до I века нашей эры, занимало площадь около 10 га. По оценкам археологов, время его основания — 8 тысячелетие до н.э. При раскопках там нашли керамический сосуд с изображением яблоневого сада, датируемый II веком до н.э.

Найденные там артефакты характеризуют быт жителей поселка, особое место отведено материалам из святилища некрополя археологического комплекса поселения. В экспозиции представлен инвентарь двух богатых погребений: булава и серебряное височное кольцо из погребения вождя, бусы, височные кольца, бронзовые булавки из элитного женского гребня. Как утверждают археологи, такие погребения в Закубанье встречаются впервые.