В Адыгее начали ставить первые солнечные электростанции

В Адыгее в конце 2019 года ГК «Хевел» приступила к строительно-монтажным работам для создания солнечных электростанций

Электростанции суммарной мощностью 8,9 МВт разместят на двух площадках: Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт находится в районе станицы Ханской, а Шовгеновская СЭС мощностью 4,9 МВт — в районе аула Мамхег, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе группы компаний «Хевел».

На площадках уже начался монтаж оборудования. Работы планируют завершить в первом квартале 2020 года. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 11,5 млн. кВт/час, ее будут направлять в единую энергосистему.

«По показателям инсоляции республика является одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.