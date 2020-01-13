В Адыгее начали ставить первые солнечные электростанции
В Адыгее в конце 2019 года ГК «Хевел» приступила к строительно-монтажным работам для создания солнечных электростанций
Электростанции суммарной мощностью 8,9 МВт разместят на двух площадках: Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт находится в районе станицы Ханской, а Шовгеновская СЭС мощностью 4,9 МВт — в районе аула Мамхег, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе группы компаний «Хевел».
На площадках уже начался монтаж оборудования. Работы планируют завершить в первом квартале 2020 года. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 11,5 млн. кВт/час, ее будут направлять в единую энергосистему.
«По показателям инсоляции республика является одной из наиболее обеспеченных солнечной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.
Также в рамках развития «зеленой» энергетики в Адыгее завершают строительство первого в стране ветропарка. Адыгейская ветряная электростанция общей мощностью 150 МВт уже подтвердила готовность к выдаче электроэнергии. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.
По данным АО «НоваВинд», потребление электричества в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи с 2016 по 2023 год вырастет на 12,4%, или 3 млрд кВт/ч. Показатель составит 30 млрд кВт/ч. Среднегодовой прирост окажется на уровне 1,7%, что выше среднероссийского темпа прироста.
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