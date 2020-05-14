В Краснодаре горит жилой дом на площади 200 кв. метров

Сейчас на месте работают 17 пожарных и 5 единиц техники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Троицкой поступило диспетчеру в 14:11. Спустя 16 минут прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля жилого дома. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.

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