В Краснодаре горит жилой дом на площади 200 кв. метров

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 14 мая начался пожар около Немецкой деревни

Сообщение о пожаре на улице Троицкой поступило диспетчеру в 14:11. Спустя 16 минут прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля жилого дома. Площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Сейчас на месте работают 17 пожарных и 5 единиц техники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре около ЗИПа загорелась свалка.

Краснодар Пожары

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