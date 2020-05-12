В Краснодаре загорелась свалка около ЗИПа

Сообщение спасателям о пожаре в районе ЗИП поступило в 14:39. Как сообщил журналист Юга.ру, дым был виден в районе остановки «Почта» на улице Московской.

Прибывшие на место спасатели сообщили, что горит мусор на открытой территории. Площадь пожара составила 70 кв. метров. Пламя тушили почти час, в 15:35 его полностью ликвидировали. К тушению привлекли 11 человек и 3 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в этот же день крупный пожар случился в Туапсинском районе. Там загорелось здание на площади 960 кв. метров.