«МегаФон» предложил новые возможности для онлайн-игр
14 мая «МегаФон» начал партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES
Пользователям портала «МегаФон Игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.
На портале «МегаФон Игры» появились наборы современной аммуниции для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей «МегаФона». Поклонники игры ArcheAge смогут со значительными скидками купить питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, собранные по темам. Покупку можно оплатить с номера мобильного.
Стрельба, гонки и насилие:
«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе — на отдых. Посещаемость портала "МегаФон Игры" увеличилась в 2,5 раза. Партнерство с MY.GAMES — очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, мы предлагаем больше возможностей нашим геймерам — и новичкам, и опытным», — отметил гендиректор МегаЛабс Андрей Кушнарев.
«Мы рады, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно в период самоизоляции», — прокомментировал CEO MY.GAMES Василий Магурян.
Рост облачных клиентов МТС в крае:
Портал «МегаФон Игры» предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и оплатой услуг с мобильного номера. На площадке доступны хиты от крупного производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment — Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.
Пользователи могут выбрать из специальных пакетов несгораемого игрового времени для облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.