«МегаФон» предложил новые возможности для онлайн-игр

На портале «МегаФон Игры» появились наборы современной аммуниции для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей «МегаФона». Поклонники игры ArcheAge смогут со значительными скидками купить питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, собранные по темам. Покупку можно оплатить с номера мобильного.

Пользователям портала «МегаФон Игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе — на отдых. Посещаемость портала "МегаФон Игры" увеличилась в 2,5 раза. Партнерство с MY.GAMES — очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, мы предлагаем больше возможностей нашим геймерам — и новичкам, и опытным», — отметил гендиректор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

«Мы рады, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно в период самоизоляции», — прокомментировал CEO MY.GAMES Василий Магурян.