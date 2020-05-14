В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

Росздравнадзор в мае выявил в Дагестане недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус

Нарушения нашли после проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Оказалось, что в Дагестане не хватает тест-систем и расходных материалов, из-за чего в республике проводят недостаточное количество тестов на коронавирус, сообщил телеканал «360» . Также в регионе выявили следующие недочеты:

Центральный аппарат Росздравнадзора поручил территориальному органу проверить минздрав республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, к 14 мая Дагестан оказался на пятом месте в России по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом — 3 тыс. 95 человек, за все время там умерло 26 пациентов.

Минздрав России 8 мая признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране. Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, «Сообщество врачей Республики Дагестан» и Фонд патриотического воспитания молодежи назвали официальные цифры по коронавирусу в республике заниженными. В ответ на это глава региона Владимир Васильев заверил, что у властей нет цели скрывать подлинную статистику, сообщил «Кавказский Узел».