В Краснодаре количество вакансий за месяц уменьшилось на 20%

Краснодарский край

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Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter изучили ситуацию с вакансиями в Краснодарском крае и столице региона по итогам апреля

Как писали Юга.ру, 12 мая замглавы краснодарского центра занятости Елизавета Мирошниченко сообщала, что в Краснодаре резко вырос уровень безработицы (рост составил 0,9%). За январь-апрель статус безработных получили 6 тыс. 773 человека, по состоянию на 30 апреля на учет стали 20 тыс. человек.

По данным сервиса HeadHunter, в апреле количество вакансий на Кубани выросло на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. А по сравнению с периодом за январь-апрель 2019 года число предложений о работе увеличилось на 4%. Конкуренция среди тех, кто ищет работу, уменьшилась — с восьми до семи человек.

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Руководитель PR-службы компании на юге Алена Манохина отметила, что в Краснодаре ситуация иная. Количество вакансий в краевом центре в апреле уменьшилось на 20% по сравнению с мартом, а уровень конкуренции среди соискателей вырос с 10 до 12 человек на место.

Следует отметить, что в апреле работодатели Кубани чаще всего искали специалистов в сферах «медицина/фармацевтика» (28% от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru), «продажи» (25%), «строительство/недвижимость» (12%), «рабочий персонал» (10%) и «производство» (9%).

Граждане, которые ищут работу в регионе, активнее всего размещали резюме в таких областях, как «продажи» (18% от общего числа резюме, размещенных на hh.ru), «административный персонал» (8%), «транспорт/логистика» (7%), «бухгалтерия и финансы предприятия» (6%), а также в сфере «производство» (5%).

Безработица Карантин Краснодар Трудоустройство

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