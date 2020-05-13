В Краснодаре количество вакансий за месяц уменьшилось на 20%

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter изучили ситуацию с вакансиями в Краснодарском крае и столице региона по итогам апреля

Как писали Юга.ру, 12 мая замглавы краснодарского центра занятости Елизавета Мирошниченко сообщала, что в Краснодаре резко вырос уровень безработицы (рост составил 0,9%). За январь-апрель статус безработных получили 6 тыс. 773 человека, по состоянию на 30 апреля на учет стали 20 тыс. человек. По данным сервиса HeadHunter, в апреле количество вакансий на Кубани выросло на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. А по сравнению с периодом за январь-апрель 2019 года число предложений о работе увеличилось на 4%. Конкуренция среди тех, кто ищет работу, уменьшилась — с восьми до семи человек.