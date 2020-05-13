В Сочи мужчины в лесу похитили приезжего и вымогали у него 2 млн рублей

В Сочи в мае пятерых мужчин обвинили в похищении приезжего и совершении других преступлений

По версии следствия, 20 апреля четверо местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет в лесу Хостинского района встретили незнакомого 31-летнего приезжего. Сначала мужчины отняли у него 8 тыс. рублей, после чего договорились между собой похитить его и потребовать выкуп в 2 млн рублей.

Молодые люди распределили между собой роли, насильно усадили мужчину в автомобиль «Нива», после чего начали ездить по городу, бить похищенного и требовать у него деньги. Затем они привезли мужчину в один из домов на Курортном проспекте, где фигурантов ждал 26-летний сообщник. В какой-то момент похищенный мужчина попытался сбежать, однако его поймали и посадили в другую машину.

Следствие не уточнило, как именно похищенному удалось сбежать.

Пятерых мужчин заключили под стражу и возбудили уголовное дело по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере). Четверых мужчин, которые сначала украли у приезжего деньги, обвинили также по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи в марте приезжую из Подмосковья осудили за убийство армавирца.