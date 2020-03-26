Приезжую из Подмосковья будут судить за убийство армавирца в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи в марте в суд передали дело девушки, которая убила парня и украла его планшет

По версии следствия, 28 апреля 2019 года 33-летний житель Армавира приехал в гости к 26-летней приезжей из Московской области, которая снимала дом в поселке Дагомыс. Во время застолья молодые люди поссорились и во время конфликта девушка ударила гостя ножом в грудь.

После этого обвиняемая похитила планшет мужчины стоимостью около 14 тыс. рублей и скрылась с места преступления. Она пыталась уехать за границу, но ее задержали. 

На время следствия девушку заключили под стражу, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Материалы направили в суд.

Как писали Юга.ру, в феврале в Сочи поймали мужчину, который зарезал посетителя магазина.

Кражи Следственный комитет смерть Сочи Суд Убийство

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