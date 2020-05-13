В самоизоляции на ТВ МТС стали больше смотреть о туризме и еде

За апрель и май просмотр передач о путешествиях, охоте, рыбалке и еде на каналах спутникового ТВ МТС вырос вдвое

В апреле число абонентов, которые подключали тематические пакеты сразу при покупке оборудования спутникового ТВ МТС, стало больше тех, кто останавливался на базовом наборе из 209 каналов. Об этом в пресс-службе МТС сообщили 13 мая.

Кроме каналов, посвященных путешествиям и рецептам, зрители на 30% чаще, чем обычно, подключали детские и фильмовые.