В самоизоляции на ТВ МТС стали больше смотреть о туризме и еде

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

За апрель и май просмотр передач о путешествиях, охоте, рыбалке и еде на каналах спутникового ТВ МТС вырос вдвое

В апреле число абонентов, которые подключали тематические пакеты сразу при покупке оборудования спутникового ТВ МТС, стало больше тех, кто останавливался на базовом наборе из 209 каналов. Об этом в пресс-службе МТС сообщили 13 мая.

Кроме каналов, посвященных путешествиям и рецептам, зрители на 30% чаще, чем обычно, подключали детские и фильмовые.

Рост «облачных» клиентов МТС в крае:

Каждый второй новый пользователь ТВ МТС вместе со спутниковым ТВ подключал безлимитный мобильный интернет с возможностью организовать локальную сеть Wi-Fi и подключить к ней несколько устройств. Самый высокий спрос на комплексные услуги был зафиксирован в районах Краснодарского края, где наличие стабильного интернета в доме стало актуальнее для организации удаленного обучения или работы.

Сегодня активнее всего спутниковым ТВ МТС пользуются жители в Анапском, Апшеронском, Белореченском, Туапсинском, Гулькевическом, Славянском, Темрюкском и Новокубанском районах.

Интернет МТС Телевидение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани COVID-19 выявили у 96 человек за сутки
Пляжи Новороссийска хотят открыть 1 июня
PLC и «Модель Поведения» запустили сбор средств в поддержку краснодарского приюта для животных «Краснодог»
Всемирные игры колясочников и ампутантов в Сочи перенесли на 2022 год
В Анапе загорелись плавни на площади 700 кв. метров
«Хорошо устроились». На Кубани хотят обязать туристов проходить изоляцию в обсерваторах за свой счет

Лента новостей

Реклама на портале