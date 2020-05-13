В самоизоляции на ТВ МТС стали больше смотреть о туризме и еде
За апрель и май просмотр передач о путешествиях, охоте, рыбалке и еде на каналах спутникового ТВ МТС вырос вдвое
В апреле число абонентов, которые подключали тематические пакеты сразу при покупке оборудования спутникового ТВ МТС, стало больше тех, кто останавливался на базовом наборе из 209 каналов. Об этом в пресс-службе МТС сообщили 13 мая.
Кроме каналов, посвященных путешествиям и рецептам, зрители на 30% чаще, чем обычно, подключали детские и фильмовые.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
Каждый второй новый пользователь ТВ МТС вместе со спутниковым ТВ подключал безлимитный мобильный интернет с возможностью организовать локальную сеть Wi-Fi и подключить к ней несколько устройств. Самый высокий спрос на комплексные услуги был зафиксирован в районах Краснодарского края, где наличие стабильного интернета в доме стало актуальнее для организации удаленного обучения или работы.
Сегодня активнее всего спутниковым ТВ МТС пользуются жители в Анапском, Апшеронском, Белореченском, Туапсинском, Гулькевическом, Славянском, Темрюкском и Новокубанском районах.