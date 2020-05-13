Пляжи Новороссийска хотят открыть 1 июня

30 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил , что курортный сезон в регионе должен начаться 1 июня. Однако 12 мая на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор ничего не сказал о старте сезона с первого дня лета, но сообщил , что с 1 июня откроются организации курортного комплекса, у которых есть медицинская лицензия.

В тот же день власти Новороссийска отчитались о ходе подготовки пляжей к летнему сезону. Всего в городе 10 пляжей общего пользования и 10 — на территориях баз отдыха. На муниципальных пляжах уже заканчивают подготовку необходимой инфраструктуры.

На Центральном городском пляже 12 мая заканчивалась планировка нового основания, туда завезли гальку. Кроме того, на территории установят новые теневые навесы, более устойчивые к ветрам, а также раздевалки, туалет, медпункт, спасательные вышки. Кроме того, там завершается монтаж систем видеонаблюдения.