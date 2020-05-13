Пляжи Новороссийска хотят открыть 1 июня
В Новороссийске к 1 июня планируют открыть 20 пляжей
30 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что курортный сезон в регионе должен начаться 1 июня. Однако 12 мая на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом губернатор ничего не сказал о старте сезона с первого дня лета, но сообщил, что с 1 июня откроются организации курортного комплекса, у которых есть медицинская лицензия.
Читайте также:
В тот же день власти Новороссийска отчитались о ходе подготовки пляжей к летнему сезону. Всего в городе 10 пляжей общего пользования и 10 — на территориях баз отдыха. На муниципальных пляжах уже заканчивают подготовку необходимой инфраструктуры.
На Центральном городском пляже 12 мая заканчивалась планировка нового основания, туда завезли гальку. Кроме того, на территории установят новые теневые навесы, более устойчивые к ветрам, а также раздевалки, туалет, медпункт, спасательные вышки. Кроме того, там завершается монтаж систем видеонаблюдения.
На Центральном пляже увеличили количество мест для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья: для них оборудовали бетонные дорожки для передвижения по территории, новый спуск в воду. В районе центральной лестницы предусмотрели лифт, сообщили 12 мая в пресс-службе мэрии Новороссийска. Также люди с ограниченными возможностями здоровья смогут попасть на пляж со стороны парка Фрунзе.
Читайте также:
К 1 июня подготовят и пляж в урочище Широкая Балка. Там провели работы по берегоукреплению, завершили реконструкцию набережной, установили освещение, оборудовали стоянки для автотранспорта.
Перед открытием на всех городских пляжах водолазы обследуют морское дно, специалисты Роспотребнадзора проведут необходимые исследования на качество морской воды.