В Кавказском заповеднике введут лимит на продажу билетов на популярные туристические маршруты

Напомним, в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса в Сочи закрыли все рекреационные объекты и маршруты Кавказского заповедника. Некоторые туристы решили пережить карантин в горах, однако госинспекторы заповедника выводили их с территории.

30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курортный сезон в регионе должен начаться 1 июня. Однако на заседании оперштаба 12 мая глава региона ничего не сказал о старте сезона с первого дня лета, но сообщил, что с 1 июня откроются организации курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию. При этом после 23 мая в крае сохранится запрет на перемещение между районами и необходимость проходить двухнедельную самоизоляцию в обсерваторе.

В пресс-службе природоохранной территории порталу Юга.ру 12 мая рассказали о нововведении — лимите на продажу билетов. Эта мера позволит регулировать число пребывания туристов на стоянках и равномерно распределить потоки.

«С каждым годом число посетителей маршрутов заповедника растет. При этом есть направления, где число туристов не так велико, а есть такие маршруты, где в течение сезона, буквально, не протолкнуться», — рассказала представитель пресс-службы природоохранной территории.

К таким перегруженным маршрутам относится легендарная «тридцатка» (маршрут № 30) и маршрут 8А — на Бзерпинский карниз.