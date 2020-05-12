В Кавказском заповеднике введут лимит на продажу билетов на популярные туристические маршруты
В предстоящем летнем туристском сезоне Кавказский биосферный заповедник введет лимит на продажу билетов на определенные маршруты
Напомним, в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса в Сочи закрыли все рекреационные объекты и маршруты Кавказского заповедника. Некоторые туристы решили пережить карантин в горах, однако госинспекторы заповедника выводили их с территории.
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30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курортный сезон в регионе должен начаться 1 июня. Однако на заседании оперштаба 12 мая глава региона ничего не сказал о старте сезона с первого дня лета, но сообщил, что с 1 июня откроются организации курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию. При этом после 23 мая в крае сохранится запрет на перемещение между районами и необходимость проходить двухнедельную самоизоляцию в обсерваторе.
В пресс-службе природоохранной территории порталу Юга.ру 12 мая рассказали о нововведении — лимите на продажу билетов. Эта мера позволит регулировать число пребывания туристов на стоянках и равномерно распределить потоки.
«С каждым годом число посетителей маршрутов заповедника растет. При этом есть направления, где число туристов не так велико, а есть такие маршруты, где в течение сезона, буквально, не протолкнуться», — рассказала представитель пресс-службы природоохранной территории.
К таким перегруженным маршрутам относится легендарная «тридцатка» (маршрут № 30) и маршрут 8А — на Бзерпинский карниз.
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«Большая численность туристов негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха», — считают в заповеднике.
Многие туристы ведут себя на маршрутах крайне безответственно. Например, кормят диких животных, пытаться приручить их, оставлять еду на туристических стоянках в заповеднике, что категорически запрещено.
«За едой к людям выходят и опасные хищники, например, медведи. А визит косолапого на стоянку — за пищей, оставленной человеком — это потенциальный риск для других туристов», — обратила внимание представитель пресс-службы.
Она рассказала еще об одном новом направлении предстоящего сезона — научном познавательном туризме, когда поход проходит в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней туристов ждет полное погружение в одну из тем: орнитология, ботаника или общая зоология.
Всего в Кавказском заповеднике действуют 20 маршрутов — 14 летних и 6 зимних. Как правило, летний сезон начинается в конце мая — начале июня и заканчивается в октябре. В 2019 году маршруты и объекты Кавказского заповедника посетили более 250 тыс. туристов.
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