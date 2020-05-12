В Адыгее умерла восьмая пациентка инфекционного госпиталя

Адыгея

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В инфекционном госпитале Майкопа 11 мая скончалась 65-летняя жительница Теучежского района

Женщина поступила в госпиталь 4 мая в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, первую смерть в республике зафиксировали 14 апреля. Жертвой стал врач одного из медучреждений с подтвержденным анализом на коронавирус. Ранее Юга.ру сообщали, что за весь период пандемии в регионе умерло семь человек.

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Восьмой летальный исход случился накануне. За жизнь 65-летней женщины врачи боролись в течение недели. У пациентки диагностировали двустороннюю внебольничную пневмонию. Точную причину смерти установят после вскрытия, добавили в оперативном штабе. К вечеру 11 мая в Адыгее на стационарное лечение поступило два человека, на амбулаторное лечение — 17 человек. Всего на лечении с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом находятся 166 человек.

Как писали Юга.ру, при нормативе в 230 мест в республике развернули более 500 койко-мест для зараженных коронавирусом. В мае заработал второй госпиталь, созданный базе Майкопской городской больницы. До этого больных принимал только инфекционный госпиталь. Готовится к открытию госпиталь на базе больницы в Энеме.

Всего на 11 мая в Адыгее выявлен 241 случай коронавирусной инфекции, из них 17 новых случаев диагностировали за последние сутки. Выздоровело 173 больных, умерло 7 пациентов.

Здравоохранение Коронавирус Майкоп смерть

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