В Адыгее число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 7 человек
Оперштаб Адыгеи 4 мая сообщил о новой смерти человека, у которого был подтвержден коронавирус. Это седьмой случай в регионе
По данным оперштаба Адыгеи, в республике за последние сутки зарегистрировали 5 новых случаев заражения. На 4 мая подтвердили или заподозрили COVID-19 у 153 человек. Из них стационарное лечение получают 95 человек, амбулаторное — 58 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса — 79 человек.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 3 мая в инфекционном госпитале скончался 61-летний житель Адыгейска. 4 мая в региональном оперштабе добавили, что лабораторные исследования подтвердили у него COVID-19.
Таким образом, за весь период пандемии в республике умерли 7 человек.
В оперативном штабе Адыгеи добавили, что также ночью 4 мая в госпитале скончался 66-летний мужчина, который поступил из Теучежского района 2 мая. У него диагностировали пневмонию и острую сердечную недостаточность. По предварительным данным, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Точную причину установят после вскрытия, добавили в оперштабе Адыгеи.
Как писали Юга.ру, первый случай смерти в республике был зафиксирован 14 апреля. Жертвой стал врач одного из медучреждений с подтвержденным анализом на коронавирус.
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