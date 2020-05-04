В Адыгее число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 7 человек

Оперштаб Адыгеи 4 мая сообщил о новой смерти человека, у которого был подтвержден коронавирус. Это седьмой случай в регионе

По данным оперштаба Адыгеи, в республике за последние сутки зарегистрировали 5 новых случаев заражения. На 4 мая подтвердили или заподозрили COVID-19 у 153 человек. Из них стационарное лечение получают 95 человек, амбулаторное — 58 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса — 79 человек.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 3 мая в инфекционном госпитале скончался 61-летний житель Адыгейска. 4 мая в региональном оперштабе добавили, что лабораторные исследования подтвердили у него COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в республике умерли 7 человек.