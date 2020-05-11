В Адыгее открылся второй инфекционный госпиталь

В Адыгее в мае заработал второй госпиталь, созданный базе Майкопской городской больницы

Об этом 10 мая сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков. При нормативе в 230 мест в республике развернут более 500 койко-мест для зараженных коронавирусом. Республиканская инфекционная больница, работающая как госпиталь, сможет принимать 170 пациентов, то есть дополнительно создано 50 мест.

В Майкопской горбольнице подготовят 250 коек, в терапевтическом отделении — 70 коек. В ближайшие дни там начнется разводка точек с кислородом для каждой койки. Такая работа практически завершена в больнице Энема, где создано 100 коек.

Министр здравоохранения Адыгеи на заседании оперативного штаба 10 мая уточнил, что сейчас больных принимает не только инфекционная, но и городская больница, где уже находится более 30 пациентов. Для изолированного проживания медперсонала отвели гостиницу в районе республиканского стадиона.

Также завершается подготовка третьего госпиталя — на базе больницы в Энеме. С 12 мая после карантина планируется открыть Адыгейскую межрайонную больницу. Создан необходимый запас лекарственных средств.