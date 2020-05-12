На Кубани в начале недели потеплеет до 26 °С

Сегодня в Краснодаре будет ясно, порывы ветра до 12-14 м/с. Днем температура воздуха составит 23-25 °С. В целом в регионе также без осадков, ветер до 18 м/с. Днем воздух прогреется до 21-26 °С. На Черноморском побережье дождя не будет, порывы ветра — до 17 м/с. Температура воздуха днем 18-23 °С, по югу — до 26 °С.

В среду, 13 мая, местами в крае пройдут кратковременные дожди и грозы, порывы ветра могут усилиться до 18 м/с, однако уже 14 мая существенных осадков не ожидается. В ночь на 13 мая температура составит 11-16 °С, 14 мая — 7-12 °С, в юго-восточных предгорьях — 4-9 °С. Днем 13 мая воздух прогреется до 15-20 °С, местами до 23 °С. В четверг днем термометры покажут 18-23 °С, местами до 26 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 13 и 14 мая будет ясно и немного облачно. В ночь на среду воздух остынет до 15-20 °С, а днем ожидается небольшое похолодание — до 19 °С, ветер 5-7 м/с. В четверг ночью — до 6 °С, однако днем синоптики обещают до 23 °С. Ветер стихнет до 2-3 м/с.

На Черноморском побережье 13 мая местами пройдет кратковременный дождь, гроза, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 13 мая составит 11-16 °С, 14 мая — 7-12 °С. Днем столбики термометров покажут 19-24 °С.