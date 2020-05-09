Черноморский флот подготовил видеоэкскурсии по кораблям к 75-й годовщине Победы
К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Черноморский флот представил экскурсии по кораблям
В настоящее время из-за пандемии коронавируса отменены традиционные экскурсии по судам, но командование флота приняло решение перенести эти мероприятия в формат видео. Экскурсии были подготовлены телестудией Черноморского флота. Желающие могут «подняться на борт» фрегата «Адмирал Макаров», а также ознакомиться с малым ракетным кораблем «Вышний Волочок», большим десантным кораблем «Цезарь Куников» и даже ракетным кораблем на воздушной подушке «Самум». Видео можно посмотреть на странице издания «Вести Севастополя» в социальной сети «ВКонтакте».
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На данный момент в состав Черноморского флота России, который базируется в Севастополе, входит 3 056 судов. За прошлый год состав ЧФ пополнился шестью новыми единицами. Это вспомогательное и спасательные суда, десантный катер, а также тральщик «Владимир Емельянов», патрульное судно «Дмитрий Рогачев» и малый ракетный корабль «Ингушетия». В период с 2014 по 2016 годы в состав Черноморского флота также вошли шесть подводных лодок, в том числе, подводная лодка Б-265 «Краснодар», о которой Юга.ру рассказывали ранее.