Черноморский флот подготовил видеоэкскурсии по кораблям к 75-й годовщине Победы

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Черноморский флот представил экскурсии по кораблям

В настоящее время из-за пандемии коронавируса отменены традиционные экскурсии по судам, но командование флота приняло решение перенести эти мероприятия в формат видео. Экскурсии были подготовлены телестудией Черноморского флота. Желающие могут «подняться на борт» фрегата «Адмирал Макаров», а также ознакомиться с малым ракетным кораблем «Вышний Волочок», большим десантным кораблем «Цезарь Куников» и даже ракетным кораблем на воздушной подушке «Самум». Видео можно посмотреть на странице издания «Вести Севастополя» в социальной сети «ВКонтакте».