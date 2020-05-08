Little Big выпустили новый клип Hypnodancer, в нем снялись Гудков и Музыченко
Российская панк-поп-рэйв-группа Little Big 8 мая на своем YouTube-канале опубликовала клип на песню Hypnodancer
Действие клипа происходит в казино. По сюжету, банда грабителей играет в Uno с другими посетителями. Во время партии главарь мошенников запрыгивает на стол и начинает танцами гипнотизировать своих соперников. В это время его напарники складывают деньги других игроков в сумки. В клипе снялись телеведущий, актер и сценарист Александр Гудков, музыкант и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и блогер Руслан Усачев. Клип опубликовали на официальной странице группы в YouTube 8 мая, на момент написания новости он набрал 3,1 млн просмотров.
Следует отметить, что у предыдущего клипа группы на песню Go Bananas, который опубликовали в ноябре 2019 года, сейчас более 103 млн просмотров.
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Напомним, музыкальный конкурс Eurovision-2020, который должен был пройти в Роттердаме в середине мая, отменили из-за распространения коронавирусной инфекции. Россию в этом году должна была представить рейв-группа Little Big с песней Uno.
20 марта организаторы конкурса объявили, что в 2021 году странам-участницам позволят оставить представителей, выбранных в предыдущем году. Однако выступать при этом они должны будут с новыми песнями.