Little Big выпустили новый клип Hypnodancer, в нем снялись Гудков и Музыченко

Действие клипа происходит в казино. По сюжету, банда грабителей играет в Uno с другими посетителями. Во время партии главарь мошенников запрыгивает на стол и начинает танцами гипнотизировать своих соперников. В это время его напарники складывают деньги других игроков в сумки. В клипе снялись телеведущий, актер и сценарист Александр Гудков, музыкант и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко и блогер Руслан Усачев. Клип опубликовали на официальной странице группы в YouTube 8 мая, на момент написания новости он набрал 3,1 млн просмотров.

Следует отметить, что у предыдущего клипа группы на песню Go Bananas, который опубликовали в ноябре 2019 года, сейчас более 103 млн просмотров.