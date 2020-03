Новый челлендж от группы Little Big. Под Uno танцуют рыбаки, собаки и даже стадион «Краснодар»

View this post on Instagram

#unovisionchallenge Остаёмся на позитиве друзья!!! В Группах 4 чел максимум������ пн ср пт 17.30,18.30,19.30 #полотнакраснодар #краснодар #крд #спорт #мотивация #челендж #спортивныйкраснодар #паркгалицкого @littlebigband