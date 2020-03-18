Новый челлендж от группы Little Big. Под Uno танцуют рыбаки, собаки и даже стадион «Краснодар»
В соцсетях появился новый танцевальный челлендж от рейв-группы Little Big: нужно всего лишь делать серьезное лицо и смешно двигать ногами.
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Группа Little Big запустила челлендж после выхода клипа на песню Uno, с которой они собираются представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. Изначально видео с призывом повторять несложные движения появилось в TikTok под хештегом #unovisionchallenge, после челлендж разошелся по другим соцсетям. Теперь люди снимают ролики на улицах, на стройке, в воздухе на полотнах, на льду и даже под водой.
18 марта фанаты конкурса ждут от организаторов информации, отменят ли мероприятие (оно должно пройти в Нидерландах, а в стране перевели на карантин и удаленную работу большую часть компаний, сократили рейсы общественного транспорта и закрыли заведения за исключением жизненно важных). Но ведь танцевать это точно не помешает!
Юга.ру сделали подборку. Вот так, например, в челлендже участвуют жители Краснодарского края (и внезапно — здание стадиона ФК «Краснодар»):
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Друзья, мы не смогли остаться в стороне от Поддержки команды России к Евровидению! ⠀ И вот что из этого получилось ������ ⠀ Sound on! Let’s support Little Big @littlebigband at Eurovision! @lissoff @sergeygokk @iliyaprusikin @sonyatayurskaya @florida3003 @dimakrasilove @yra_muzichenko #unovisionchallenge #littlebig #eurovision #boorumovie
А вот как поддерживают Little Big в других городах (и даже странах!):
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#unovisionchallenge ⠀ Я рад, что на #евровидение2020 едут @littlebigband ������������ ⠀ Мне понравилась их песня #uno ������������ ⠀ Клип уже разрывает ютюб ������������ ⠀ Престарелые рыбаки поддержали наших музыкантов флешмобом: ⠀ @zimnik_olga @ivan_yfima @marina_dema_ @nntnd_ @sw011en @blondinochkaviki
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������������������ ⠀ Пёсы в теме������ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #uno #littlebig #littlebigband #eurovision #eurovision2020 #unovisionchallenge #пёсокафе #unolittlebigchallenge @littlebigband #russia @florida3003 @yra_muzichenko @sergeygokk @lissoff @iliyaprusikin @sonyatayurskaya @eurovision.russia @eurovision
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Хочу напомнить — помимо всеобщей паники, связанной с короной, в мире происходит еще ряд интереснейших событий ������ ⠀ На днях я узнала, что от России на Евровидение отправляют мою любимейшую группу @littlebigband Меня настолько зарядила эта новость, что я немедля сообщила всем своим иранским родственникам об этом ������ ⠀ Мы тут же решили поддержать ребят и приняли участие в их флешмобе #unovisionchallenge ⠀ Хэй! Литл Биг! Иран с вами ������������������ ⠀ А еще хочу сказать, что мне капец как повезло с тем, насколько у Мамата клевая семья. Легкие на подьем, без комплексов и предрассудков. Вчера был офигенный день благодаря им, полный позитива и угара. Кладу его в копилочку ❤️
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