Новый челлендж от группы Little Big. Под Uno танцуют рыбаки, собаки и даже стадион «Краснодар»

Группа Little Big запустила челлендж после выхода клипа на песню Uno, с которой они собираются представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. Изначально видео с призывом повторять несложные движения появилось в TikTok под хештегом #unovisionchallenge, после челлендж разошелся по другим соцсетям. Теперь люди снимают ролики на улицах, на стройке, в воздухе на полотнах, на льду и даже под водой.

18 марта фанаты конкурса ждут от организаторов информации, отменят ли мероприятие (оно должно пройти в Нидерландах, а в стране перевели на карантин и удаленную работу большую часть компаний, сократили рейсы общественного транспорта и закрыли заведения за исключением жизненно важных). Но ведь танцевать это точно не помешает!



Юга.ру сделали подборку. Вот так, например, в челлендже участвуют жители Краснодарского края (и внезапно — здание стадиона ФК «Краснодар»):