Новый челлендж от группы Little Big. Под Uno танцуют рыбаки, собаки и даже стадион «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире
Юга.ру

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  • © Скриншот из видео Little Big — Uno, youtube.com/watch?v=L_dWvTCdDQ4

В соцсетях появился новый танцевальный челлендж от рейв-группы Little Big: нужно всего лишь делать серьезное лицо и смешно двигать ногами.

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Группа Little Big запустила челлендж после выхода клипа на песню Uno, с которой они собираются представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. Изначально видео с призывом повторять несложные движения появилось в TikTok под хештегом #unovisionchallenge, после челлендж разошелся по другим соцсетям. Теперь люди снимают ролики на улицах, на стройке, в воздухе на полотнах, на льду и даже под водой.

18 марта фанаты конкурса ждут от организаторов информации, отменят ли мероприятие (оно должно пройти в Нидерландах, а в стране перевели на карантин и удаленную работу большую часть компаний, сократили рейсы общественного транспорта и закрыли заведения за исключением жизненно важных). Но ведь танцевать это точно не помешает!

Юга.ру сделали подборку. Вот так, например, в челлендже участвуют жители Краснодарского края (и внезапно — здание стадиона ФК «Краснодар»):

А вот как поддерживают Little Big в других городах (и даже странах!):

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Хочу напомнить — помимо всеобщей паники, связанной с короной, в мире происходит еще ряд интереснейших событий ������ ⠀ На днях я узнала, что от России на Евровидение отправляют мою любимейшую группу @littlebigband Меня настолько зарядила эта новость, что я немедля сообщила всем своим иранским родственникам об этом ������ ⠀ Мы тут же решили поддержать ребят и приняли участие в их флешмобе #unovisionchallenge ⠀ Хэй! Литл Биг! Иран с вами ������������������ ⠀ А еще хочу сказать, что мне капец как повезло с тем, насколько у Мамата клевая семья. Легкие на подьем, без комплексов и предрассудков. Вчера был офигенный день благодаря им, полный позитива и угара. Кладу его в копилочку ❤️

A post shared by Кристина Бошчех (@kristina__bo) on

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