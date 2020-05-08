«Ростелеком» продолжил развивать сети Теlе2 на юге РФ
«Ростелеком» и Tele2 заключили контракт на строительство, модернизацию и техобслуживание базовых станций сотового оператора
Сервисная часть соглашения распространяется на регионы ЮФО, в которых работает южный макрорегиональный филиал компании.
Строительство базовых станций специалисты «Ростелекома» проведут в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В рамках сотрудничества с Tele2 за 2020 год провайдер планирует построить 131 км волоконно-оптической сети, 4 базовые станции и модернизировать более 80 подобных объектов.
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«Мы давно сотрудничаем с Тele2 на постоянной основе. Еще до интеграции ее в группу компаний “Ростелекома” наши специалисты реализовали множество проектов по обслуживанию сети этого оператора связи на юге. Подписанное соглашение логично продолжает эти отношения. Мы не остановимся на достигнутом и готовы расширять сотрудничество, тем более, что у нас в рамках направления B2O есть множество решений и сервисов, которые мы готовы предложить. В их числе предоставление услуг по проекту ADAS, строительство, обслуживание и эксплуатация оптической сети, развитие различных инфраструктурных сервисов и многое другое», — рассказал директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Шалюгин.
«Ростелеком» развивает направление B2O (работа на рынке межоператорских услуг) с 2017 года. Провайдер строит и обслуживает сети и базовые станции, предоставляет в аренду собственную инфраструктуру и трафик, разрабатывает сервисы для конечных клиентов своих партнеров. В этом направлении компания сотрудничает как с операторами «большой четверки», так и с другими федеральными и региональными игроками рынка вне зависимости от их масштаба и охвата территорий.
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«Развитие качественной и доступной связи в крупных городах, где постоянно растет интернет-трафик, и в небольших отдаленных населенных пунктах южных регионов остается для нас приоритетной задачей. Особое внимание Tele2 уделяет курортной зоне Черноморского побережья, куда приезжают миллионы отдыхающих со всех уголков России. Tele2 видит в лице “Ростелекома” финансово-устойчивого партнера по эксплуатации и строительству мобильной сети. Совместный проект позволяет достигать высокого качества услуг и развивать сервисы с учетом широких цифровых возможностей. Соглашение предусматривает активное развитие сети 4G в регионах присутствия компании на юге. Мы анализируем работу сетевой инфраструктуры с помощью big data и планируем модернизацию по меняющимся потребностям клиентов», — отметил директор макрорегиона «Юг» Tele2 Константин Мотлях.
Узнать подробнее о сервисе и услугах для операторов связи можно на сайте компании.