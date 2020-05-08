«Ростелеком» продолжил развивать сети Теlе2 на юге РФ

Строительство базовых станций специалисты «Ростелекома» проведут в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В рамках сотрудничества с Tele2 за 2020 год провайдер планирует построить 131 км волоконно-оптической сети, 4 базовые станции и модернизировать более 80 подобных объектов.

«Мы давно сотрудничаем с Тele2 на постоянной основе. Еще до интеграции ее в группу компаний “Ростелекома” наши специалисты реализовали множество проектов по обслуживанию сети этого оператора связи на юге. Подписанное соглашение логично продолжает эти отношения. Мы не остановимся на достигнутом и готовы расширять сотрудничество, тем более, что у нас в рамках направления B2O есть множество решений и сервисов, которые мы готовы предложить. В их числе предоставление услуг по проекту ADAS, строительство, обслуживание и эксплуатация оптической сети, развитие различных инфраструктурных сервисов и многое другое», — рассказал директор по работе с операторами связи МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Шалюгин.

«Ростелеком» развивает направление B2O (работа на рынке межоператорских услуг) с 2017 года. Провайдер строит и обслуживает сети и базовые станции, предоставляет в аренду собственную инфраструктуру и трафик, разрабатывает сервисы для конечных клиентов своих партнеров. В этом направлении компания сотрудничает как с операторами «большой четверки», так и с другими федеральными и региональными игроками рынка вне зависимости от их масштаба и охвата территорий.