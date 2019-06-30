Сохранить облик города. В Краснодаре появились новые опоры связи

Именно в Краснодаре компания МТС несколько месяцев назад установила один из первых в России фонарных столбов двойного назначения. Кроме функции освещения, это еще и полноценная базовая станция связи.

Но помимо того, что в «Центре города» теперь будет прекрасное качество связи и высокая скорость мобильного интернета, у опоры есть еще одна интересная особенность — это столб без проводов. Все коммуникации подведены к нему под землей, что положительно влияет на облик города — эта тема в Краснодаре в последнее время очень актуальна.

Фонарь производства Philips (по заказу Ericsson) не просто освещает близлежащую территорию, но и обеспечивает качественную связь в местах скопления людей. Это хорошее решение в условиях плотной городской застройки. При этом сама такая базовая станция имеет несколько меньшую мощность и зону обслуживания (около 150 метров) по сравнению со стандартными станциями.

Зачем это МТС?

Сергей Гольман, технический директор МТС в Краснодарском крае: — На текущий момент в Краснодаре у нас более 500 базовых станций. Новых мест для них в центре города просто не осталось. По прогнозам аналитиков, к 2025 году объем интернет-трафика может вырасти в 16 раз. Основная масса абонентов сосредоточена в крупных городах. И для того, чтобы обеспечить людей качественным интернетом, мы должны наращивать емкость сети. Скорость передачи данных падать не должна, абонентам должно быть комфортно. Нам нужны новые базовые станции, но свободных крыш уже не осталось, свободной земли в центре тоже нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что весь мир идет по пути строительства опор двойного назначения — освещения, линий электропередачи, городского электротранспорта, которые помимо своих прямых назначений выполняют функцию передатчиков.

Город растет и ждет от крупных компаний не только выполнения своих прямых обязательств, но и социальной ответственности. Задача крупных операторов сегодня в первую очередь обеспечить бесперебойную связь и быстрый мобильный интернет, а во вторую — увеличивая число базовых станций, сохранить и даже улучшить облик города.

Как это улучшит облик города?

По мнению активистов из краснодарской общественной организации «Городские решения», электрокоммуникации и линии связи, проходящие по воздуху, ухудшают эстетическую составляющую города.

Иван Никифоров, координатор общественного движения «Городские решения»:

— Проблема актуальна для многих стран. В Японии, например, большинство электрокоммуникаций расположено на столбах, но это вызвано опасностью землетрясений — так можно быстро восстановить электроснабжение. Но даже несмотря на это, при подготовке к Олимпиаде в Токио [Летние Олимпийские игры Токио-2020 — Юга.ру] все воздушные провода сейчас переносят под землю. Вариантов, подобных уже установленному столбу, довольно много. Конкретно эта декоративная опора совсем невысокая (4 метра), такие хороши как раз для исторических зон с открытыми пространствами — это точечное решение для площадей и парков, пространств, где собираются люди, проходят концерты и мероприятия. Для обеспечения лучшего покрытия всего центра города также подойдут столбы высотой от 26 метров.

Сергей Гольман, технический директор МТС в Краснодарском крае: — Внутри опоры вмонтирована базовая станция и антенна. Все коммуникации подведены под землей. Мы поставили этот столб в целях эксперимента, чтобы показать, что существуют такие красивые опоры. Они, мягко говоря, недешевые, но в каких-то местах в центре они выглядят безальтернативным решением. Мы готовы ставить их в будущем и давно хотим, чтобы городские власти сформулировали требования к опорам двойного назначения, определили их размеры, цвет, внешний вид. В Москве уже есть четкие требования и правила размещения таких объектов.

Это первый в Краснодаре беспроводной столб двойного назначения. Оператор уже некоторое время пытается инициировать диалог о замене опор освещения на столбы двойного назначения «освещение+связь». В этом году планируется оценить эффективность его работы, и на основании этих выводов может быть принято решение выбрать именно такой вид опор для установки в центре Краснодара и других больших городов.