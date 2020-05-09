В Краснодаре СК «Семья» досрочно сдала два литера ЖК «Светлоград»

СК «Семья» досрочно завершила строительство двух литеров ЖК «Светлоград» на ул. Красных Партизан в Краснодаре

Возведение литеров застройщик начал в июле 2018 года, сдача домов изначально планировалась на сентябрь 2020-го. Об этом в пресс-службе компании сообщили 8 мая. «В итоге объекты мы завершили на несколько месяцев раньше срока. Для компании такая ситуация не уникальна: сегодня по всем нашим объектам работаем с опережением графика. Тем более, ни на одном объекте сроки ввода не нарушали — это одно из основных правил работы СК "Семья"», — отметили в пресс-службе застройщика.

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В двух сданных литерах ЖК «Светлоград» начитывается 588 квартир. Во дворе новостроек есть две детские игровые площадки: одна выполнена в эко-стиле с мини-батутами и детской тарзанкой, другая называется «Космическая площадка» с современными качелями и каруселями. Еще во дворе установили площадку для занятий спортом. Жилой комплекс «Светлоград» представляет собой микрорайон среднеэтажной застройки площадью более 37 га. Его застройка ведется этапами с 2013 года, сейчас в эксплуатацию введены 18 из 29 запланированных домов. В итоге общая жилая площадь комплекса составит 240 тыс. кв. метров.

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