В Краснодаре СК «Семья» досрочно сдала два литера ЖК «Светлоград»
СК «Семья» досрочно завершила строительство двух литеров ЖК «Светлоград» на ул. Красных Партизан в Краснодаре
Возведение литеров застройщик начал в июле 2018 года, сдача домов изначально планировалась на сентябрь 2020-го. Об этом в пресс-службе компании сообщили 8 мая.
«В итоге объекты мы завершили на несколько месяцев раньше срока. Для компании такая ситуация не уникальна: сегодня по всем нашим объектам работаем с опережением графика. Тем более, ни на одном объекте сроки ввода не нарушали — это одно из основных правил работы СК "Семья"», — отметили в пресс-службе застройщика.
Краснодарский риелтор:
В двух сданных литерах ЖК «Светлоград» начитывается 588 квартир. Во дворе новостроек есть две детские игровые площадки: одна выполнена в эко-стиле с мини-батутами и детской тарзанкой, другая называется «Космическая площадка» с современными качелями и каруселями. Еще во дворе установили площадку для занятий спортом.
Жилой комплекс «Светлоград» представляет собой микрорайон среднеэтажной застройки площадью более 37 га. Его застройка ведется этапами с 2013 года, сейчас в эксплуатацию введены 18 из 29 запланированных домов. В итоге общая жилая площадь комплекса составит 240 тыс. кв. метров.
Как эскроу-счета меняют рынок долевого строительства:
На территории ЖК «Светлоград» есть вся необходимая инфраструктура — от гипермаркетов до учебных учреждений. Также на территории «Светлограда» созданы две аллеи для прогулок и отдыха, 13 детских игровых площадок, 5,5 тыс. бесплатных парковочных мест для автомобилей. Рядом с комплексом есть развлекательный комплекс, уже сдан в эксплуатацию новый детсад «Стрекоза», завершается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест.
Строительная компания «Семья» работает в Краснодарском крае с 2013 года, сегодня она входит в Топ-10 застройщиков региона. Сейчас строится 238 тыс. кв. метров жилья, обратившись к застройщику, можно купить квартиру в Краснодаре и Новороссийске. Комплексы СК Семья — ЖК «Светлоград», ЖК «Все свои», ЖК «Классика».
По уже введенным в эксплуатацию литерам застройщик предлагает выдавать ключи дистанционно. О дате получения ключей лично застройщик проинформирует позже, когда действующие в связи с карантином ограничительные меры позволят организовать выдачу. Для удобства будущих жильцов будет открыта онлайн-запись. Подробности новых услуг в ближайшее время опубликуют на сайте застройщика.