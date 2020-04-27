Магазины предлагают сэкономить или помочь нуждающимся. Обзор Юга.ру

Супермаркеты запускали акции в помощь нуждающимся и до пандемии, но сейчас они обрели особую актуальность. Если у вас есть желание и возможность оказать помощь тем, кому она нужна, вы можете выбрать способ из нашего обзора. Также в материале есть информация о способах сэкономить и приоритетном обслуживании граждан из группы риска. Редакция уверена, что статья может быть полезна читателю, поэтому мы собирали ее без партнерства с упоминаемыми компаниями. Благотворительные корзины В Краснодаре магазины «О'кей» совместно с «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) проводят социальную акцию «Тележка добра», которая призывает помочь нуждающимся горожанам. В гипермаркетах за кассами расположены специальные полки, где покупатели могут оставлять приобретенные продукты с длительным сроком хранения и в целостной фабричной упаковке. Из них волонтеры ОНФ собирают продуктовые наборы и развозят их нуждающимся.

Гипермаркеты «Лента» проводят акцию «Дари еду!» во всех регионах присутствия. Каждый покупатель может купить товары с длительным сроком годности и оставить их в специальном контейнере за кассами магазина. Волонтеры проекта распределяют их для оказания адресной помощи многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями, пенсионерам, бездомным и инвалидам. С октября по декабрь 2019 года нуждающимся передали более 5 тонн продуктов в рамках акции. Магазины X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель») предлагают совершать подобные пожертвования онлайн. Совместно с фондом продовольствия «Русь» они проводят благотворительные марафоны с 2015 года.

«Магнит» в рамках программы #МагнитЗабота планирует предоставить около 28 тыс. продуктовых наборов семьям с детьми-инвалидами и семьям в социально опасном положении, состоящим на учете в органах соцзащиты Краснодарского края. В составе наборов — продукты питания длительного хранения, в том числе макароны, консервы, а также непродовольственные товары первой необходимости. Возможности для экономии Чтобы сократить перемещения по территории магазина, «Лента» выставляет в районе касс тележки с продуктовыми наборами из 14 популярных товаров. Стоимость такого набора не превышает 550 рублей. В Москве «Пятёрочка» доставляет покупки на сумму от 599 рублей бесплатно по промокоду zabota.

«О’кей» запустил обнуление торговой наценки на ряд свежих продуктов с коротким сроком хранения: мясо, рыбу, молоко, хлеб, овощи, фрукты. В период акции они продаются по ценам поставщиков без торговой наценки. Перечень акционных товаров представлен в еженедельном каталоге «Свежие новости» и выделен на полках ценниками «Будьте здоровы — 0% наценки». Приоритеты в часах работы Некоторые гипермаркеты выделили утренние часы для приоритетного обслуживания пожилых людей, чтобы сократить количество их необязательных контактов в период карантина.