В Адыгее рассказали о программе онлайн-мероприятий в День Победы

В Адыгее в связи с пандемией изменили программу мероприятий, посвященных Дню Победы

Большинство акций 9 мая пройдет в онлайн-формате, а волонтеры раздадут ветеранам подарки, рассказал 7 мая порталу Юга.ру председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов. По его словам, во всех муниципалитетах уже организовали вручение поздравительных открыток от имени главы Адыгеи 127 участникам Великой Отечественной войны. Кроме этого, Мурат Кумпилов планирует лично по телефону связаться с ветеранами.

Начнутся праздничные мероприятия 9 мая в 10:00 с церемонии возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа. Там же планируется высадка саженцев деревьев в рамках общероссийской акции «Сад Памяти». Сюрпризом для фронтовиков станут театрализованные адресные поздравления. В многоквартирных домах пройдут концерты с песнями военных лет в исполнении артистов республики.

В онлайн-формате пройдут акции «Бессмертный полк», военно-патриотический проект «Экран памяти», «Золотые звезды Адыгеи», в ходе которого в соцсетях состоится трансляция видеороликов о земляках — героях Советского Союза Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Работники культуры 9 мая с 11:00 до 19:00 организуют онлайн-флешмоб «Поем вместе» и предлагают всем спеть песню «День Победы», в том числе и на адыгейском языке. Также с 12:00 до 19:00 участники творческих коллективов исполнят военные песни, стихи о войне и Победе в соцсетях и устроят концертный онлайн-марафон «Наследники Победы». В 22:00 жителям Адыгеи предложили принять участие во всероссийской акции «Фонарики Победы».

«К этому же времени, когда жители подойдут к своим окнам, став участниками акции "Фонарики Победы", запланирован праздничный фейерверк», — добавил Шхалахов.