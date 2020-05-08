В центре Краснодара до конца месяца ограничат движение по одной из улиц

Краснодарский край

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В Краснодаре в мае ограничат движение транспорта на улице Пушкина из-за замены водопровода

Движение машин ограничат по части улицы Пушкина от Красной до Рашпилевской до 31 мая. Там заменять старый изношенный водопровод на новый, пластиковый со сроком службы не менее 50 лет. Специалисты выполнят работу закрытым способом, с минимальными работами.

На участке дороги установят ограждения и знаки, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре 27 апреля начали ремонтировать сети водоснабжения на улице Буденного и на время работ ограничили там движение транспорта, а с 30 апреля из-за работ на коммуникациях ограничили движение по улице Азовской.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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