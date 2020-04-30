В Краснодаре на полтора месяца ограничили движение на одной из улиц

Краснодарский край

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В Краснодаре с 30 апреля из-за работ на коммуникациях ограничили движение по улице Азовской

Ограничения коснулись участка от улицы Темрюкской до Красных Партизан. Они будут действовать с 30 апреля по 15 июня. На время работ на месте установят ограждения и знаки.

На участке проведут работы на сетях коммуникации: там без масштабных разрытой проложат сети водопровода, чтобы закольцевать проходящую линию. В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что такие работы нужны, чтобы при аварии на водопроводе можно было на время ремонта переключить потребителей и не отключать их от водоснабжения.

Напомним, в Краснодаре 27 апреля начали ремонтировать сети водоснабжения на улице Буденного и на время работ ограничили там движение транспорта.

Автомобили Водоснабжение Дороги Краснодар Транспорт

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