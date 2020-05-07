На юге РФ «Ростелеком» объявил онлайн-турнир «Битва за Кавказ» в World of Tanks

Турнир приурочен ко Дню Победы и посвящен сражениям в регионе во время Второй мировой войны. Из-за пандемии соревнование пройдет 7-8 мая онлайн. За звания лучших танкистов два дня будут бороться восемь команд из ЮФО и СКФО. «Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим онлайн. Событие уникально и тем, что в нем участвуют четверо именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут и выступать с командами участников в полуфиналах и финале, и их комментировать», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

Турнир пройдет в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15:00 — отборочные игры, 8 мая в 15:00 — полуфиналы и финал. Бои будет транслировать на YouTube-канал популярного стримера Артема Кузнецова, который прокомментирует отборочные и финальные поединки. Дополнительно стрим сражений второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах другие блогеры: Иван (BEOWULF422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров. «Мы не первый раз участвуем в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже завоевали серебро. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения из-за пандемии, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. Киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы», — поделился капитан Астраханской команды «Mercy» Сергей Соломинов.

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