«Ростелеком» проведет «Битву за Кавказ» онлайн ко Дню Победы

Партнерский Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Южная Осетия

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На юге РФ «Ростелеком» объявил онлайн-турнир «Битва за Кавказ» в World of Tanks

Турнир приурочен ко Дню Победы и посвящен сражениям в регионе во время Второй мировой войны. Из-за пандемии соревнование пройдет 7-8 мая онлайн. За звания лучших танкистов два дня будут бороться восемь команд из ЮФО и СКФО.

«Это первый межрегиональный турнир такого масштаба, который мы проводим онлайн. Событие уникально и тем, что в нем участвуют четверо именитых игроков-легионеров и по совместительству блогеров, которые будут и выступать с командами участников в полуфиналах и финале, и их комментировать», — рассказал директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Плеханов.

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Турнир пройдет в формате 3x3 в два этапа: 7 мая в 15:00 — отборочные игры, 8 мая в 15:00 — полуфиналы и финал. Бои будет транслировать на YouTube-канал популярного стримера Артема Кузнецова, который прокомментирует отборочные и финальные поединки. Дополнительно стрим сражений второго дня турнира проведут на своих YouTube-каналах другие блогеры: Иван (BEOWULF422) Яворский, Олег (Straik) Романенков, Анатолий (TheAnatolich) Бараков, Владислав (NIDIN) Фёдоров.

«Мы не первый раз участвуем в турнирах “Ростелекома”, в прошлом году даже завоевали серебро. Поэтому нам вдвойне приятно, что несмотря на ограничения из-за пандемии, организаторы нашли выход и перевели игру полностью в онлайн. Киберспорт на такой формат и ориентирован, поэтому мы рассчитываем получить массу эмоций и впечатлений, пообщаться с соратниками по команде и добиться победы», — поделился капитан Астраханской команды «Mercy» Сергей Соломинов.

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«Ростелеком» предоставит участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получат призы от национального провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Подробнее о событии можно узнать на портале организаторов турнира.

Специально для любителей компьютерных игр «Ростелеком» предлагает тариф «Игровой». Он обеспечивает максимальные скорости доступа и низкий пинг. Оставить заявку на подключение тарифа можно по бесплатному номеру 88001000800 и на сайте компании.

День Победы Киберспорт Ростелеком

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