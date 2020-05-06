Кубанские ученые заявили, что создали нанонити для сдерживания коронавируса
Группа разработчиков из Краснодарского края в мае рассказала, что создала нанонити для изготовления масок
Представитель группы Дмитрий Лопатин заявил, что разработанные нанонити для изготовления масок и сменных фильтров в респираторах более эффективны для защиты от коронавируса, чем обычная ткань. Ученые начали проводить исследования с конца марта и выяснили, что частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и COVID-19. После этого на всасывание проверили обычную ткань и нанонити.
Сейчас исследователи рассматривают два варианта для применения нитей: ведут переговоры с двумя компаниями по изготовлению медицинских масок, а также рассматривают изобретение для использования в сменных фильтрах для респираторов. После пандемии нанонити можно будет применять для систем очистки и опреснения воды, добавил Лопатин ТАСС.
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Напомним, кубанский ученый Дмитрий Лопатин в 2011 году стал лауреатом Зворыкинской премии на IV Всероссийском инновационном молодежном конвенте. В 2013 году в полуфинал Зворыкинской премии — Национальной премии в области инноваций для молодых ученых и специалистов — вышли четыре его проекта.
Как писали Юга.ру, в 2014 году для эксперимента по производству солнечных батарей Лопатин заказал в сети растворитель из Китая, который оказался психотропным веществом. В итоге ученого осудили на три года условно.
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