Кубанские ученые заявили, что создали нанонити для сдерживания коронавируса

Представитель группы Дмитрий Лопатин заявил, что разработанные нанонити для изготовления масок и сменных фильтров в респираторах более эффективны для защиты от коронавируса, чем обычная ткань. Ученые начали проводить исследования с конца марта и выяснили, что частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и COVID-19. После этого на всасывание проверили обычную ткань и нанонити.

Сейчас исследователи рассматривают два варианта для применения нитей: ведут переговоры с двумя компаниями по изготовлению медицинских масок, а также рассматривают изобретение для использования в сменных фильтрах для респираторов. После пандемии нанонити можно будет применять для систем очистки и опреснения воды, добавил Лопатин ТАСС.