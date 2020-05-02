В Краснодаре 1 мая оштрафовали 194 человека за нарушение карантина и не пустили в город 444 машины

Почти 200 штрафов за нарушение карантина выписали полицейские 1 мая и не пустили в город 444 машины

С 1 по 11 мая включительно казаки, полиция, сотрудники Росгвардии, администрации и представители общественности будут патрулировать улицы города по 139 маршрутам. Особое внимание они уделят зеленым зонам, традиционным местам отдыха, набережным, общественным территориям. Кроме того, водные патрули «Службы спасения» с 8:00 до 20:00 на четырех катерах будут контролировать обстановку вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного микрорайона до парка имени 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста.

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