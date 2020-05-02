В Краснодаре 1 мая оштрафовали 194 человека за нарушение карантина и не пустили в город 444 машины
Почти 200 штрафов за нарушение карантина выписали полицейские 1 мая и не пустили в город 444 машины
С 1 по 11 мая включительно казаки, полиция, сотрудники Росгвардии, администрации и представители общественности будут патрулировать улицы города по 139 маршрутам. Особое внимание они уделят зеленым зонам, традиционным местам отдыха, набережным, общественным территориям.
Кроме того, водные патрули «Службы спасения» с 8:00 до 20:00 на четырех катерах будут контролировать обстановку вдоль берегов в микрорайоне Гидростроителей и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного микрорайона до парка имени 30-летия Победы и дальше до Яблоновского моста.
Как сообщает пресс-служба администрации города, 1 мая за несоблюдение карантина штрафы получили 194 человека, еще 310 жителям вручили уведомления о необходимости его соблюдения. На 13 въездах в краевой центр сотрудники администраций проверили около 12,5 тыс. автомобилей, не дав въехать в город 444 машинам — у них отсутствовали или были неверно заполнены красные пропуска.
30 апреля стало известно, что карантин в регионе продлили до 12 мая. Кроме того, в крае ввели масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски. Во время карантина жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска.
Как сообщает RT, в Ростовской области 1 мая составили 232 протокола за нарушение режима самоизоляции.
Все материалы по теме: