В Адыгее локомотив сбил машину, которая выехала на пути на запрещающий сигнал

В Адыгее утром 30 апреля на железнодорожном переезде перегона Майкоп — Тульская произошло ДТП

Авария случилась в поселке Удобном. По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд перед приближающимся локомотивом с вагоном-путеизмерителем. Отмечается, что сигнализация на переезде работала исправно.

Ранее Юга.ру рассказывали об аналогичных авариях. Так, в июне 2019 года под Краснодаром состав врезался в грузовик на путях. А через месяц пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде в Адыгее, погиб водитель из Краснодара.

В пресс-службе МВД по Адыгее назначили проверку по факту ДТП. В ведомстве подтвердили, что 55-летний местный житель, управляя иномаркой, проигнорировал запрещающий сигнал семафора и попытался проехать через рельсы.

В аварии никто не пострадал. Скорая помощь доставила водителя иномарки в больницу.

На график движения поездов произошедшее не повлияло, заключили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.