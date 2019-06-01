Под Краснодаром пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
На железнодорожном перегоне под Краснодаром 1 июня пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск сбил находящийся на путях грузовик
Инцидент произошел около 15 часов на перегоне Шеджий — Энем-2, на территории Адыгеи.
«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В результате столкновения грузовик загорелся. К его тушению привлекли пожарный поезд. Водитель грузовика, по предварительным данным, пострадал. Пассажиры за медпомощью не обращались.
В СКЖД добавили, что в связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.
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