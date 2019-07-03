Пассажирский поезд сбил машину на ж/д переезде в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи 3 июня один человек погиб при столкновении поезда и легкового автомобиля

Авария произошла в 14:59 на перегоне Шенджий — Энем возле поселка Суповского. Автомобиль Renault Logan под управлением 67-летнего мужчины выехал на переезд, где в него врезался пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. От полученных травм водитель машины умер на месте.

Читайте также: В Крыму поезд сбил припаркованную на путях машину

«На место происшествия выехали две единицы техники, сотрудниками МЧС была оказана вся необходимая помощь», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее Из-за ДТП поезд задержался на 41 минуту, сообщили в пресс-службе СКЖД. На данный момент движение восстановлено.