Под Новороссийском мотоцикл врезался в поезд

Краснодарский край

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Под Новороссийском 17 мая произошла авария с участием поезда и мотоцикла

ДТП случилось на станции Бакинская около 18:00. Двое мужчин без шлемов на мотоцикле пытались проехать через железную дорогу по пешеходному переходу. Мотоцикл врезался в первый вагон «Ласточки» Новороссийск — Ростов.

Погиб 35-летний пассажир мотоцикла, 39-летний водитель, его брат, в реанимации. Оба мужчины из станицы Нижнебаканской Крымского района. Транспортная полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в марте в Ейске грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

ДТП Железная дорога Новороссийск
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Под Новороссийском мотоцикл врезался в поезд
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