Под Новороссийском мотоцикл врезался в поезд

Под Новороссийском 17 мая произошла авария с участием поезда и мотоцикла

ДТП случилось на станции Бакинская около 18:00. Двое мужчин без шлемов на мотоцикле пытались проехать через железную дорогу по пешеходному переходу. Мотоцикл врезался в первый вагон «Ласточки» Новороссийск — Ростов.

Погиб 35-летний пассажир мотоцикла, 39-летний водитель, его брат, в реанимации. Оба мужчины из станицы Нижнебаканской Крымского района. Транспортная полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.