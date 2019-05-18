Под Новороссийском мотоцикл врезался в поезд
Под Новороссийском 17 мая произошла авария с участием поезда и мотоцикла
ДТП случилось на станции Бакинская около 18:00. Двое мужчин без шлемов на мотоцикле пытались проехать через железную дорогу по пешеходному переходу. Мотоцикл врезался в первый вагон «Ласточки» Новороссийск — Ростов.
Погиб 35-летний пассажир мотоцикла, 39-летний водитель, его брат, в реанимации. Оба мужчины из станицы Нижнебаканской Крымского района. Транспортная полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УТ МВД по ЮФО.
Как писали Юга.ру, в марте в Ейске грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
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