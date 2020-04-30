В России пивовары будут бесплатно выпускать антисептики во время пандемии

Замминистра финансов России Алесей Сазанов 30 апреля сообщил, что производителям пива разрешат выпускать антисептики на некоммерческой основе

Минфин разработал постановление, согласно которому пивзаводам, оснащенным автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, разрешат временно выпускать спиртосодержащие антисептики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Сазанова.

Пивовары будут производить антисептики в некоммерческих целях, и для получения такого разрешения им не придется платить госпошлину, объяснил телеканал «360».

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Планируется, что санитайзеры будут изготовлять из спиртосодержащих отходов, которые образуются в процессе производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта, который заводы покупают для технических целей.

При этом производителей обяжут передавать в ЕГАИС информацию о том, какой объем дезинфицирующих средств они выпустили и сколько использовали спиртосодержащих отходов и этилового спирта, написал RT.