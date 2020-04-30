Телеведущая и доктор Елена Малышева в эфире Первого канала 29 апреля заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19

Напомним, к 30 апреля на Кубани количество зараженных COVID-19 превысило 1 тыс. челвоек, 20 заболевших скончались. В России вирус диагностировали у 106,4 тыс. человек, 1 тыс. 73 пациентов умерли.

В то же время телеведущая Елена Малышева в выпуске программы «Док-ток», посвященном коронавирусу, заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19, ведь у большей части заболевших болезнь проходит бессимптомно, и они являются «здоровыми людьми». «Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них — без симптомов, здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют», — процитировал Малышеву телеканал «360».

Отметим, что в этот же день Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали расследование, посвященное имуществу телеведущей. Политик утверждает, что в 2016 году Малышева купила за 6,4 млн долларов особняк в Нью-Джерси. Кроме того, у нее есть две квартиры в центре Нью-Йорка общей стоимостью 4,2 млн долларов. При этом, по словам самой телеведущей, ее основной источник дохода — зарплата Первого канала.

«Давайте сразу объясним, в чем проблема и почему вдруг героиней расследования ФБК стала такая необычная персона. Проблему вы заметите сразу, если посмотрите Первый канал в течение дня-двух […] и обнаружите, что Елена Малышева просто не сходит в телевизионных экранов. Она — главный спикер страны на тему коронавируса . Главный источник информации […]. А теперь посмотрим, что она говорит. Мы изучили ее выступления на Первом канале за последние пару месяцев и ужаснулись. Елена Малышева ведет последовательную, осознанную кампанию по приуменьшению опасности коронавируса . Она посещает десятки передач и рассказывает, что опасности нет, что все не так плохо, как кажется. Что умирают только старики. Что вирус только в Китае. Что болезнь, от которой за пару месяцев уже умерло больше 200 тыс. человек, — это обычная сезонная инфекция», — написал Алексей Навальный на своем сайте.

В связи с этим, политик заключил, что «Елена Малышева одна сделала для распространения коронавируса в России больше, чем кто-либо другой».