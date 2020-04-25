В Адыгее из-за коронавируса впервые за 44 года не проведут в мае соревнования по рафтингу

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Адыгея

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В Адыгее перенесли на неопределенный срок спортивно-туристские игры «Интерралли Белая», которые традиционно проходят в республике во время майских праздников

Из-за пандемии коронавируса спортивно-туристские игры было решено перенести на неопределенный срок, сообщил порталу Юга.ру председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов.

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По его словам, дата проведения «Интерралли Белая» будет известна после снятия ограничительных мер. Формат мероприятия не изменится. Традиционно он включает в себя соревнования по рафтингу, фестиваль авторской песни «Первоцвет», большую культурно-развлекательную программу.

«В этом году в рамках "Интерралли Белая" должен проходить Кубок России по рафтингу. Сейчас с организаторами соревнований рассматриваем возможность их переноса на более подходящий период», — отметил Инвер Калашаов.

Напомним, мероприятие ежегодно проводится в горной части республики во время майских праздников. В 2019 году игры состоялись в 43-й раз.

О том, как спортивно-туристские игры «Интерралли Белая» проходили в 2013, 2014 и 2015 годах смотрите в фоторепортажах Юга.ру.

Водные виды спорта Коронавирус Курорты и туризм Рафтинг

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