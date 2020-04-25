В Адыгее из-за коронавируса впервые за 44 года не проведут в мае соревнования по рафтингу

В Адыгее перенесли на неопределенный срок спортивно-туристские игры «Интерралли Белая», которые традиционно проходят в республике во время майских праздников

Из-за пандемии коронавируса спортивно-туристские игры было решено перенести на неопределенный срок, сообщил порталу Юга.ру председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Инвер Калашаов.

По его словам, дата проведения «Интерралли Белая» будет известна после снятия ограничительных мер. Формат мероприятия не изменится. Традиционно он включает в себя соревнования по рафтингу, фестиваль авторской песни «Первоцвет», большую культурно-развлекательную программу.

«В этом году в рамках "Интерралли Белая" должен проходить Кубок России по рафтингу. Сейчас с организаторами соревнований рассматриваем возможность их переноса на более подходящий период», — отметил Инвер Калашаов.

Напомним, мероприятие ежегодно проводится в горной части республики во время майских праздников. В 2019 году игры состоялись в 43-й раз.