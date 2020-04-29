Власти продлили на неопределенное время запрет на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 апреля сообщил, что запрет на въезд иностранцев в Россию продлится до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация в стране

Телеканал «360» уточнил, что о граничение не коснулось водителей большегрузного транспорта, экипажей самолетов, поездов и судов, дипломатов и иностранцев, которые постоянно живут в России, а также тех, кому визы выданы в связи со смертью близкого родственника, и транзитных пассажиров аэропортов.

Напомним, 16 марта правительство России ввело запрет с 18 марта по 30 апреля включительно на въезд в страну иностранцев из-за распостранения коронавируса.

29 апреля на заседании президиума координационного совета правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что он подписал распоряжение о продлении запрета «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».

При этом, для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые занимаются наладкой и техобслуживанием импортного оборудования.

По словам Мишустина, это позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе и тех, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом, написал RT.