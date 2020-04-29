Власти продлили на неопределенное время запрет на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 апреля сообщил, что запрет на въезд иностранцев в Россию продлится до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация в стране
Напомним, 16 марта правительство России ввело запрет с 18 марта по 30 апреля включительно на въезд в страну иностранцев из-за распостранения коронавируса.
Телеканал «360» уточнил, что ограничение не коснулось водителей большегрузного транспорта, экипажей самолетов, поездов и судов, дипломатов и иностранцев, которые постоянно живут в России, а также тех, кому визы выданы в связи со смертью близкого родственника, и транзитных пассажиров аэропортов.
29 апреля на заседании президиума координационного совета правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что он подписал распоряжение о продлении запрета «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».
При этом, для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены, в том числе для специалистов, которые занимаются наладкой и техобслуживанием импортного оборудования.
По словам Мишустина, это позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе и тех, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом, написал RT.
Как писали Юга.ру, к 29 апреля в России коронавирус выявили у 99 тыс. 339 человек. 972 заболевших скончались, выздоровели 10,2 тыс. человек. На Кубани общее число зараженных COVID-19 достигло 951, среди них 66 детей, 250 пациентов выздоровели, умерли 20 человек.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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