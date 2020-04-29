Туапсинский морской торговый порт провел профилактику инфекций
Для защиты здоровья сотрудников ТМТП провел полномасштабную профилактику и изменил режим работы бригад
Всем сотрудникам выдают дезинфицирующие спреи, одноразовые перчатки и защитные маски, по необходимости — одноразовые костюмы. Для обработки рук в порту установлены диспенсеры с антисептиками. На входах в помещения организованы дезбарьеры.
Сотрудники регулярно дезинфицируют все помещения порта, транспорт, перегрузочную технику. Расписание рабочих смен изменено для сокращения контактов бригад между собой.
Работникам всех подразделений разъясняют порядок действий при симптомах ОРВИ и недомогании. На контрольно-пропускных пунктах порта контролируют температуру с помощью тепловизоров.
При обработке грузов личные контакты сотрудников береговых служб с экипажами судов ограничены: общение ведется только по радиосвязи. Для работы на судах выдаются дополнительные средства индивидуальной защиты.
«ТМТП ориентируется на заботу о здоровье коллектива и сохранение трудового потенциала. Основная задача компании — обеспечить грамотную координацию действий и бесперебойную работу портовых мощностей», — сообщил управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.