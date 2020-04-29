Туапсинский морской торговый порт провел профилактику инфекций

Для защиты здоровья сотрудников ТМТП провел полномасштабную профилактику и изменил режим работы бригад

Всем сотрудникам выдают дезинфицирующие спреи, одноразовые перчатки и защитные маски, по необходимости — одноразовые костюмы. Для обработки рук в порту установлены диспенсеры с антисептиками. На входах в помещения организованы дезбарьеры.

Сотрудники регулярно дезинфицируют все помещения порта, транспорт, перегрузочную технику. Расписание рабочих смен изменено для сокращения контактов бригад между собой.