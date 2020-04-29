Туапсинский морской торговый порт провел профилактику инфекций

Партнерский Краснодарский край

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Для защиты здоровья сотрудников ТМТП провел полномасштабную профилактику и изменил режим работы бригад

Всем сотрудникам выдают дезинфицирующие спреи, одноразовые перчатки и защитные маски, по необходимости — одноразовые костюмы. Для обработки рук в порту установлены диспенсеры с антисептиками. На входах в помещения организованы дезбарьеры.

Сотрудники регулярно дезинфицируют все помещения порта, транспорт, перегрузочную технику. Расписание рабочих смен изменено для сокращения контактов бригад между собой.

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Работникам всех подразделений разъясняют порядок действий при симптомах ОРВИ и недомогании. На контрольно-пропускных пунктах порта контролируют температуру с помощью тепловизоров.

При обработке грузов личные контакты сотрудников береговых служб с экипажами судов ограничены: общение ведется только по радиосвязи. Для работы на судах выдаются дополнительные средства индивидуальной защиты.

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«ТМТП ориентируется на заботу о здоровье коллектива и сохранение трудового потенциала. Основная задача компании — обеспечить грамотную координацию действий и бесперебойную работу портовых мощностей», — сообщил управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.

Коронавирус Порты Торговля Туапсинский район

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